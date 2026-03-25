ETV Bharat / bharat

ಇಂದು ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ: ಸರ್ಕಾರ ಟೀಕಿಸುವ ರಾಹುಲ್​ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಿಲ್ಲ - ಜಗದಾಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್​ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಕೂಡಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಅವರು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಾಗಲು ಅರ್ಹರೇ? ಎಂದು ಜಗದಾಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"Is he worthy of being LoP?": Jagdambika Pal criticises Rahul
ಸರ್ಕಾರ ಟೀಕಿಸುವ ರಾಹುಲ್​ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಿಲ್ಲ - ಜಗದಾಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್​ ಪ್ರಶ್ನೆ (ANI)
author img

By ANI

Published : March 25, 2026 at 1:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ ಕರೆದಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆಯುವ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಗೆ ಮುನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಜಗದಾಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸದನದ ಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗುವುದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಂಧಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗೈರುಹಾಜರಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಇಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ ಕರೆದಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜಗದಾಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇಂದು ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ನಿನ್ನೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇಂದಿನ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅವರನ್ನು ಸಂಸದರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸದನದ ಕಲಾಪಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹರಿಯಾಣಕ್ಕೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಲು ಅರ್ಹರೇ? ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಿನ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಇರಬೇಕು- ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕರೆಯಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಅಮರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಾ ವಾರಿಂಗ್ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕರೆಯದೇ ಇರುವುದು ಲೇಸು. ಆದರೆ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಶಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮರಿಂದರ್​ ಸಿಂಗ್​ ರಾಜಾ ವಾರಿಂಗ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯ ಅರ್ಥವೇನು? ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಭಾಷಣ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ವಾರಿಂಗ್, ದೇಶವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವರು ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ದರಾಗಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಜ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

IS HE WORTHY OF BEING LOP
RAHUL GANDHIS ABSENCE PARLIAMENT
ALL PARTY MEETING TODAY
ಜಗದಾಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್​ ಪ್ರಶ್ನೆ
JAGDAMBIKA PAL CRITICISES RAHUL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.