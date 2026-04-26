ETV Bharat / bharat

'ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ': ರಘು ರೈ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರ ಸಂತಾಪ

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ರಘು ರೈ ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಖ್ಯಾತ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ರಘು ರೈ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 26, 2026 at 9:03 PM IST

|

Updated : April 26, 2026 at 9:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಖ್ಯಾತ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ರಘು ರೈ ಅವರ ನಿಧನ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ. ರೈ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅದರ ಜನರ ಸಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರೈ ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ದೆಹಲಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅವರಿಗೆ 83 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.

'ಶ್ರೀ ರಘು ರೈ ಜಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಲೆನ್ಸ್ (ಮಸೂರ) ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಸೃಜನಶೀಲ ದಿಗ್ಗಜ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಫೋಟೊಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂವೇದನೆ, ಆಳ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ರೈ ಅವರ ನಿಧನ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ. ಈ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಂತಾಪ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಘು ರೈ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ, ಅವರ ಮಸೂರವು ಭಾರತದ ಆತ್ಮವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಘು ರೈ ಜಿ ಅವರ ಮಸೂರ ಆರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭಾರತದ ಆತ್ಮ, ಅದರ ಜನ, ಹೋರಾಟಗಳು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಘು ರೈ ಅವರ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ (IANS)

ರಘು ರೈ ಕೇವಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈ ಕುಟುಂಬ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂತಾಪಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1942ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಜಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ (ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) ಜನಿಸಿದ ರೈ, ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 23ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. 1966ರಲ್ಲಿ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದರು.

ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಭೋಪಾಲ್ ಅನಿಲ ದುರಂತದ ಫೋಟೋಗಳು: ಭೋಪಾಲ್ ಅನಿಲ ದುರಂತದ ನಂತರದ ಘಟನೆಗಳ ಮನಕಲಕುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಫೋಟೋಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅಪರೂಪದ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವವರೆಗೆ ರೈ ಅವರ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ದೇಶದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಿರುವುಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಭಾರತದ ಬೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಘಾಟ್‌ಗಳ ಸ್ಮರಣೀಯ ಚಿತ್ರಗಳು ದೇಶದ ಚೈತನ್ಯದ ಪ್ರತಿಮಾರೂಪದಂತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.

1972ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ, 2019ರಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡೆಸ್ ಬ್ಯೂಕ್ಸ್-ಆರ್ಟ್ಸ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು 2018ರಲ್ಲಿ ಲೂಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಇವರನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದಿವೆ.

ಪತ್ನಿ ಗುರ್ಮೀತ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಾದ ನಿತಿನ್, ಲಗನ್, ಅವನಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವೈ ಅವರನ್ನು ರೈ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜನಗಣತಿಯ ವೇಳೆ ನೀಡುವ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಭಯ

TAGGED:

PHOTOGRAPHY
BHOPAL GAS TRAGEDY
PM MODI
RAGHU RAI PASSED AWAY
RENOWNED PHOTOGRAPHER RAGHU RAI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.