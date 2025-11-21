ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹೊಕ್ಕಿದ 2 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್: 3 ಗಂಟೆ ಶ್ರಮಿಸಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು
ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ ಹೊರ ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಿರುಪತಿ ರುಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮರುಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 21, 2025 at 5:19 PM IST
ತಿರುಪತಿ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿರುಪತಿ ರುಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮಿಸಿ, ಬದುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರುಯಾ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಡಾ.ಕೆ.ರಾಧಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನಂತಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೇಕ್ವಲಿ (44) ಎಂಬವರು ಬಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ತಿಂಗಳ 9ರಂದು ನಗರಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ನಡುವಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಅವರ ದೇಹ ಹೊಕ್ಕಿದೆ" ಎಂದರು.
"108 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಶೇಕ್ವಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರುಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಅವರ ಬಿಪಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವೈದ್ಯರು ತಕ್ಷಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಮೊದಲು, ಒಂದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಗಾಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಮಾಡಿ ರಾಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರತೆಗೆದರು. ನಂತರ, ಎರಡನೇ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ರಾಡನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರ ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಡಿಯೋಥೊರಾಸಿಕ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ.ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಮ, ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡಾ.ಗೌತಮಿ, ಅರಿವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ.ಪದ್ಮಾ, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಾದ ಸೂರಿಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು, ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಪಿಕಾ ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಗಾಯಾಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಗುರುವಾರ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
