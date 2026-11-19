ಪಟಿಯಾಲಾ ಬಳಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿತ: ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಿದ್ದ 2 ಟ್ರಕ್, ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ
Major accident near Patiala bypass: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
Published : November 19, 2026 at 2:37 PM IST
ಪಂಜಾಬ್: ಪಟಿಯಾಲ - ಸಂಗ್ರೂರು ಬೈಪಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪಸಿಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ, ಭಾಕ್ರಾ ಕಾಲುವೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಸೇತುವೆಯೊಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ಟ್ರಕ್ಗಳು ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಜಮಾಯಿಸಿತ್ತು.
ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ವಾಹನಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದವು. ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು. ಸೇತುವೆ ಕುಸಿಯಲು ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಾವು-ನೋವುಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಯ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Traffic Advisory: Patiala Bypass, NH-07 NHAI would like to inform that an unfortunate incident occurred at the Patiala Bypass section of NH-64 (New NH-07), wherein a 60-metre-long Steel Truss Bridge over the Bhakra Main Line Canal, located LHS collapsed at around 6:00 AM today. No casualties have been reported in the incident. NHAI’s Incident Management Team promptly responded to the situation and diverted all traffic from the LHS through the Service Road to ensure the safety of road users. As an immediate safety measure, Road Safety Marshals have been deployed round-the-clock at the site, along with barricading by the Traffic Police to alert and regulate vehicular movement. Adequate signage and lighting arrangements are also being made, along with the installation of view-curtains around the collapsed portion to secure the affected area. It is pertinent to mention that the four-laned Patiala Bypass section was handed over to NHAI in 2018 only. The four-laning work was executed under the PWD Punjab. The section is currently under NHAI’s Short-Term Maintenance Contract. It is also to inform that the collapsed LHS bridge was constructed by BRO under the supervision of State PWD Government of Punjab. NHAI remains committed to ensuring the safety of road users and taking all necessary measures for safe and smooth traffic movement.— NHAI Regional Office CHANDIGARH (@NHAIRO_CHD) November 19, 2026
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮರಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಮೂರು ಟ್ರಕ್ಗಳು ಭಾಕ್ರಾ ಕಾಲುವೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸೇತುವೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಎರಡು ಟ್ರಕ್ಗಳು ಅವಶೇಷಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡವು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಒಂದು ಟ್ರಕ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು.
ಅಪಘಾತದ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಪಾರಾದ ಮೂರನೇ ಟ್ರಕ್ನ ಚಾಲಕರು ವಿವರಿಸುವಾಗ, ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದಾಗ ತಮ್ಮ ವಾಹನದ ಹಿಂಭಾಗವೂ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಟ್ರಕ್ ಹೊರತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.
ಸೇತುವೆಯು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಚಾಲಕರು, ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ತಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ, ಸೇತುವೆಯು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದಲೂ ಕಳಪೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತೆಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ದುರಸ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಅಪಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದರು.
ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಅಕಾಲಿ ದಳ: ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿ ದಳದ ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರರಾದ ವಕೀಲ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೇರ್, ಮಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಚಂಡೀಗಢ-ಸಂಗ್ರೂರ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಿಯಾಲದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆಯೊಂದು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಎರಡು ಟ್ರಕ್ಗಳು ಭಾಕ್ರಾ ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಜೀ, ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಇನ್ಯಾವ ರೀತಿಯ 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ'ಯನ್ನು ತರಲು ನೀವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೀರಿ?. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಟ್ರಕ್ಗಳು ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಿದ್ದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಇದು ಪಂಜಾಬ್ನ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಜೀವ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಜನರ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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