ವಿದೇಶಿ ವೃದ್ಧನಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಅಭಿಯಾನ: ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಕ್ಯಾರನ್ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಂಟು ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 19, 2026 at 2:39 PM IST
ಜೋಧ್ಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ನಗರದ ಮಹಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ 77 ವರ್ಷದ ಐರಿಶ್ನ ಕ್ಯಾರನ್ ರಾನ್ಸ್ಲೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಕಸ - ಕಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಲಿನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕ್ಯಾರನ್ ರಾನ್ಸ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪೊರಕೆ ಹಿಡಿದು ಬಾವಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕರೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಧ್ಪುರದ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಕರೋನ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವೊಂದು ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮೂಲವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ಅಭಿಯಾನ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಹಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಯ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದ ಇತರ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರು ಅಂತಹ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರು ಬಳಸದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೋಧ್ಪುರದ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಇತರ ನಗರಗಳು ಅಂತಹ ತಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳೀಗೆಗಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಸಹ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ಝಾಲಾರಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ನೀರಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (ಅಂತರ್ಜಲ) ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಕ್ಯಾರನ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐರಿಶ್ ಮೂಲದ ಕ್ಯಾರನ್ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಂಟು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕ್ಯಾರನ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ಯಾರನ್ ಸದಾ ಉತ್ಸಾಹಿ: 77 ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾರನ್ ಓರ್ವ ಉತ್ಸಾಹಿ ಜೀವಿ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪೊರಕೆ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೊಳಿಸುವುದು ಅವರ ಕಾಯಕ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಕಾಲು ಮುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಪೊರಕೆ ಹಿಡಿದು ಮಹಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಬಾವಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಅವರ ಅಭಿಯಾನ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.
ಅವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಅಭಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಖುಷಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಎಂಬುವರು ಕ್ಯಾರನ್ ಸೇವೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ವಚ್ಛನಗರಿಯಲ್ಲೋರ್ವ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಭಿಕ್ಷುಕ: ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೇ ಬಡ್ಡಿ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಭೂಪ, ಮೂರು ಮನೆ, ಸ್ವಂತ ಕಾರು!