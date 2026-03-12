ETV Bharat / bharat

ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ವದಂತಿ: ಎಂದಿನಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯ, ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು IRCTC ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.

irctc-says-catering-services-are-continuing-as-usual
ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ವದಂತಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 12, 2026 at 4:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಳಂಬದ ಕುರಿತು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಎಂದಿನಂತೆ ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಯಾವುದೇ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಐಆರ್​ ಸಿಟಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಇತರ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಕೆ ಭಾಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

irctc-says-catering-services-are-continuing-as-usual
ಎಂದಿನಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯ, ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ (ETV Bharat)

ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಸೇವೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇಸ್ ಕಿಚನ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ: ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿಯ ಮೂಲ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಎಂದಿನಂತೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ.

irctc-says-catering-services-are-continuing-as-usual
ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ವದಂತಿ: IRCTC (ETV Bharat)

ಹೊಸ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ: ರೈಲ್ವೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಕಾರುಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಟವ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಕೋಚ್‌ಗಳು ಯಾವುದೇ ಅನಿಲ ಲಭ್ಯತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಕಾರುಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಹಲವಾರು ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಆಹಾರ ಸೇವೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ.

ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಆದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಸೇವೆಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು 10 ಟನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು​ ಗ್ಯಾಸ್

ಪೈಸೆಗೆ ಪೈಸೆ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿ ಹಲವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್​ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮೊದಲಿನಂತೆ 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್​ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ಜಾಗತಿಕ ಗ್ಯಾಸ್​ ಟ್ರಬಲ್​ ಮಧ್ಯೆ 'ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್' ಮೊರೆ ಹೋದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳು

ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಕೊರತೆ: ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದ ಹೋಟೆಲ್​ಗಳು

TAGGED:

FOOD SUPPLY IN TRAIN
EFFECT ON IRCTC FOOD SUPPLY
IRCTC CATERING SERVICES
ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ
CATERING SERVICES ARE CONTINUING

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.