7 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ: ಬಂದರು ತಲುಪಿದ ಟ್ಯಾಂಕರ್​ಗಳು!

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಇರಾನ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಹೊತ್ತ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕರ್​ಗಳು ಭಾರತದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿವೆ.

By PTI

Published : April 13, 2026 at 1:47 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನಿನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಹೊತ್ತ ಎರಡು ಸೂಪರ್‌ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿವೆ. ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇರಾನ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹಡಗು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದತ್ತಾಂಶ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇರಾನಿಯನ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಾಗಣೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್​ ಆದ ಫೆಲಿಸಿಟಿಯು ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಸಿಕ್ಕಾ ಬಂದರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸುಮಾರು 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಇದೇ ವೇಳೆ ಎರಡನೇ ಟ್ಯಾಂಕರ್ 'ಜಯಾ' ಒಡಿಶಾದ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ಯಾರದೀಪ್ ಬಳಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಾಗಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯುಎಸ್ - ಇಸ್ರೇಲ್ - ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ವಿನಾಯಿತಿಯ ನಂತರ, ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇವು ಭಾರತೀಯ ತೀರವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಇರಾನಿನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್​ಗಳಾಗಿವೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಅಭಾವ ತಗ್ಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನಿನ ತೈಲವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ವಿನಾಯಿತಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ, ಇರಾನ್ ತೈಲ ರಫ್ತು ಆದಾಯ ತಡೆಯಲು ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನಿನ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ಟ್ಯಾಂಕರ್​ಗಳ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಪ್ಯಾರಾದೀಪ್ ಬಂದರನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿನಾಯಿತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಇರಾನಿನ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಕ್ಕಾ ಬಂದರು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಚ್ಚಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 6,00,000 ಬ್ಯಾರೆಲ್ಸ್​ ಇರಾನಿನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಪಿಂಗ್ ಶುನ್ ಗುಜರಾತ್‌ನ ವಾಡಿನಾರ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪಾವತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಭಾರತ ತಲುಪಿದ್ದರೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತೀರವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಇರಾನಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.

2018 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮೇ 2019 ರಿಂದ ಇರಾನ್​ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದು ನಿಂತುಹೋಗಿತ್ತು. ಭಾರತವು 2018 ರಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 5,18,000 ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಷ್ಟು ಇರಾನಿನ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಯುಎಸ್ ಕೆಲವು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಮೇ 2019 ರ ನಡುವೆ 2,68,000 ಬ್ಯಾರಲ್​ಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಸಾಗಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನಿನ ತೈಲ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಾಗಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

