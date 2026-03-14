ಯುದ್ಧ ಭೀತಿ: ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಬಳಿಕವೂ ವಿದೇಶಿಗರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರಲು ಅನುಮತಿ
ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಲಾಗದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆತಂಕದಲ್ಲಿರುವ ವಿದೇಶಿಗರ ವೀಸಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : March 14, 2026 at 1:17 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತವರಿಗೆ ಹೋಗಲಾರದೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ವಿದೇಶಿಗರ ವೀಸಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಬಳಿಕವೂ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿರಲು ಯಾವುದೇ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯಲಿರುವ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವೀಸಾಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಫೆ. 28ರ ಬಳಿಕ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಬಾಧಿತರಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಬಳಿಕ ಉಳಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗದು. ಪ್ರಯಾಣ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಗಮನ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವಾಯು ಪ್ರದೇಶ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ತೊರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
— India in Dubai (@cgidubai) March 13, 2026
Extension of Regular Indian Visa/E-Visa and waiver of over stay penalty. to foreigners stuck in India due to the ongoing developments in West Asia pic.twitter.com/UZEAt78y0S
ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಿರ್ಗಮನ ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದರೆ, ಇದನ್ನು ವಲಸೆ ನೀತಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ವಿಮಾನ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ವಿದೇಶಿಗರಿಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿರಣಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ತಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಯುಎಸ್ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ವಾಯು ಮಾರ್ಗಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಕತಾರ್ ಏರ್ವೇಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕತಾರ್ನಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಪುಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೋಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ, ಕತಾರ್ ಏರ್ವೇಸ್ನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಕತಾರ್ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶವು ಭಾಗಶಃ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಕತಾರ್ ಏರ್ವೇಸ್ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇಂದು (ಮಾರ್ಚ್ 14) ಒಂದು ವಿಮಾನವು ಮುಂಬೈಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಗ್ದಾದ್ನಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ