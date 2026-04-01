ETV Bharat / bharat

ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬೆಲೆ ₹195.50 ಏರಿಕೆ: ಹೋಟೆಲ್​ ಮಾಲೀಕರು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್

ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ದರವನ್ನು ದಿಢೀರ್​ 195.50 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.

Commercial LPG prices hiked by ₹195
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ದರ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 1, 2026 at 9:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಅದರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೆಲವೆಡೆ ಹೋಟೆಲ್​ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್​ ಆಗಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಟೆಲ್​ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್​ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬೆಲೆಯನ್ನು 195.50 ಏರಿಸಿವೆ.

ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಇಂಧನ ಕಂಪನಿಗಳು 19 ಕೆಜಿಯ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್​ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 195.50 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಸಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ದರ ₹2,078.50. ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಈ ದರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ 218 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 114. 50 ಏರಿಸಿದ್ದ ಕಂಪನಿಗಳು: ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು 114. 50 ಏರಿಸಿದ್ದ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಪ್ರಿಲ್​ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹195.50 ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 310 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸಿವೆ.

ಇರಾನ್​ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್​ ಆಫ್​ ಹಾರ್ಮುಜ್​ನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿದೆ.

ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬೆಲೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಜನರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್​ 7 ರಂದು 14.4 ಕೆಜಿಯ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ 60 ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಒಟ್ಟು ದರ 913 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಇಂದು ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಟಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧವು ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅಡೆತಡೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಫೆಬ್ರುವರಿ 28 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವ ಸ್ಟ್ರೇಟ್​ ಆಫ್​ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್​ನ ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮೂಲಗಳಿರುವ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ಇರಾನ್​ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯುದ್ಧದ ಜೊತೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ: ಓರ್ವನ ಬಂಧನ, 9 ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಶಕ್ಕೆ

TAGGED:

LPG PRICE HIKE
LPG COMMERCIAL CYLINDER
IRAN WAR LPG CRISIS
GLOBAL OIL PRICES
COMMERCIAL LPG PRICES HIKED BY ₹195

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.