ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇರಾನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ: ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು!
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ ಇರಾನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಡಾ.ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಹಕೀಮ್ ಇಲಾಹಿ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 6, 2026 at 1:54 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಬೆದರಿಕೆ, ಸಂಧಾನ ಯತ್ನ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ದಾಳಿ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಡಾ.ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಹಕೀಮ್ ಇಲಾಹಿ ಅವರು ಬಿಹಾರದ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ಇಂದು (ಸೋಮವಾರ) ಆಗಮಿಸಿದರು.
ಪಾಟ್ನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೊದಲು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ನಿಲುವೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ': ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಹಕೀಮ್ ಇಲಾಹಿ ಅವರು, "ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದರು.
#WATCH पटना, बिहार: यह पूछे जाने पर कि क्या भारतीय जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुज़रने की इजाज़त दी जाएगी भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा, " हां अब तक कुछ भारतीय जहाज़ गुज़रे हैं और मुझे उम्मीद है कि यह जारी रहेगा।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 5, 2026
उन्होंने आगे… pic.twitter.com/aa8clBjaBs
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಿರಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜನರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರೂ ಈ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಿಸಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಹಕೀಮ್ ಇಲಾಹಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಮನವಿ: ಯುದ್ಧವು ಯಾರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಯುದ್ಧಗಳು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಜಗತ್ತಿಗೇ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ ವಾಸ್ತವ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ಈ ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.
ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಇಲಾಹಿ ಅವರು, "ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂತಹ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ನಾವು 21 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವಾರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯುಗ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇರಾನ್ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಹಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
45 ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯತ್ನ; ವಿಟ್ಕಾಫ್, ಅರಘ್ಚಿ ನಡುವೆ ಸಂದೇಶಗಳ ವಿನಿಮಯ: ವರದಿ
Tuesday, 8 PM': ಇರಾನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಏನ್ನನ್ನೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ!