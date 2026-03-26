ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ ಸುರಿದ ಅಮೆರಿಕ: ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಲಗಾರನಾದ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ!
ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯದ ಯುದ್ಧ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೂ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
Published : March 26, 2026 at 1:48 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯದ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೂ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಕಳೆದ 27 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ $1.19 ಶತಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು $28.5 ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಯಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೂಡ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು $300 ಮಿಲಿಯನ್ (1 ಶತಕೋಟಿ ಶೆಕೆಲ್) ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ತೈಲ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ತೀವ್ರ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಬಜೆಟ್ ಆಫೀಸ್ (CBO) ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಲವು $39 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮೀರಿದೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಏರಿಸಿದರೂ ಸಹ ದೇಶದ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ದೇಶವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ETV Bharat ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ $200 ಬಿಲಿಯನ್ ಹಣ ಕೇಳಿದ ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ: ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಿಂದ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಸಂಘರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಸುಮಾರು $28.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ $1.19 ಬಿಲಿಯನ್. ಪರಿಣಾಮ ಯುಎಸ್ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ $200 ಬಿಲಿಯನ್ ಅನುದಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ? ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಘರ್ಷದ ಮೊದಲ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಖರ್ಚು ಸುಮಾರು $6.4 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ $300 ಮಿಲಿಯನ್ (1 ಬಿಲಿಯನ್ ಶೆಕೆಲ್) ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರ್ಕಾರವು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 39 ಬಿಲಿಯನ್ ಶೆಕೆಲ್ಗಳು ಅಥವಾ 12.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಲಗಾರ: ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ ಅಮೆರಿಕ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಲಗಾರ ದೇಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಲವು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಸಿಬಿಒ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಜೆಟ್ ಆಫೀಸ್) ಪ್ರಕಾರ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುಎಸ್ ಸಾಲವು $39 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ (39 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು $2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಮಿತಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಲವು $2.8 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಾಲವು $38 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ನಿಂದ $39 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಗೆ ಏರಿದೆ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕ? ಸಿಬಿಒ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಲವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ $2.4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 2036 ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು $64 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. US ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು $39 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಸಾಲದಲ್ಲಿ, $31.3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ $7.6 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಂತರ್ - ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಧಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರೀ ಬಡ್ಡಿ ತೆರುತ್ತಿದೆ. CBO ಪ್ರಕಾರ, ಸದ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು $900 ಬಿಲಿಯನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ: ಇರಾನ್ ಮಣಿಸಲು ಶಪಥ ಮಾಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ II (D5LE) ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, GBU-57A/B ಬೃಹತ್ ಆರ್ಡ್ನೆನ್ಸ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟರ್ (ಬಂಕರ್-ಬಸ್ಟರ್ ಬಾಂಬ್ಗಳು) ಮತ್ತು M4/M4A1 ಕಾರ್ಬೈನ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ರೈಫಲ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಓಹಿಯೋ-ವರ್ಗದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿವೆ.
ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ II (D5LE) ಇದು ಪರಮಾಣು ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ-ಉಡಾವಣಾ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, GBU-57A/B ಬೃಹತ್ ಆರ್ಡ್ನೆನ್ಸ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟರ್ (MOP) ಭೂಗತ ಪರಮಾಣು ನಾಶಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 13,600-ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಬಂಕರ್-ಬಸ್ಟರ್ ಬಾಂಬ್ ಆಗಿದೆ. M4/M4A1 ಕಾರ್ಬೈನ್ ಅಮೆರಿಕ ಸೈನ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ರೈಫಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, SIG ಸೌರ್ P320 ಸಹ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ: ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ F-15I ಮತ್ತು F-16 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು, ಅಪಾಚೆ ದಾಳಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು, ಡಾಲ್ಫಿನ್-ವರ್ಗದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳು, ಜೆರಿಕೊ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಹರೋಪ್ "ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ" ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಡೆಲಿಲಾ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಮಾ-ವರ್ಗದ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಪ್ರತಿದಾಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಅಸ್ತ್ರಗಳು: ತನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಫ್ಯಾಟ್-ಎಹ್-2 ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ, ಖೈಬರ್ ಶೇಕನ್ ಮತ್ತು ಶಹಾಬ್-3 ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇರಾನ್ ಶಹೆದ್-136 ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಸೌಮರ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಸೆಜ್ಜಿಲ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಅಮೆರಿಕನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಎಮಾದ್, ಗದರ್-1 ಮತ್ತು ಖೈಬರ್ ಶೇಕನ್ನಂತಹ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವು 2,000 ಕಿಮೀಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಫ್ಯಾಟ್-ಎಹ್-2 ಕ್ಷಿಪಣಿಗೆ ಭಾರೀ (ಮ್ಯಾಕ್) ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಶಹೆದ್ ಸರಣಿಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಇವು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ, ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸೌಮರ್ ಮತ್ತು ಪಾವೆಹ್ನಂತಹ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಸಹ ಇರಾನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ.
