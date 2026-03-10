ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯರ ಕರೆತರಲು ಇಂದು 60 ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆತರಲು ಇಂದು 60 ವಿಮಾನಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.
Published : March 10, 2026 at 11:44 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇಸ್ರೇಲ್- ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ. ವಾಯು ಪ್ರದೇಶ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲು ಇಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ 60 ವಿಮಾನಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.
ಯುಎಇಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 32 ನಿಗದಿತವಲ್ಲದ ವಿಮಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಟ್ಟು 60 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಇಂದು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಮತ್ತು ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಜೆಡ್ಡಾಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ 14 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ 14 ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಜೆಡ್ಡಾಗೆ ಎರಡು ಟ್ರಿಪ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ನಿಂದ ತಲಾ ಒಂದು ಟ್ರಪ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ತನ್ನ ನಿಗದಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದು, ದೆಹಲಿ, ಕಣ್ಣೂರು, ಕೊಚ್ಚಿ, ಮುಂಬೈ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಮತ್ತು ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಲಾ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನಿಗದಿತ ಸೇವೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾರ್ಚ್ 10 ರಂದು ದೇಶದ ಹಲವು ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 32 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಗದಿತ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.
ಈ 32 ವಿಮಾನಗಳು ದುಬೈ, ಅಬುಧಾಬಿ, ಶಾರ್ಜಾ ಮತ್ತು ರಾಸ್ ಅಲ್-ಖೈಮಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲಿವೆ. ಅಕಾಸಾ ಏರ್ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ಜೆಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಕೊಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ಗೆ/ನಿಂದ ಆಯ್ದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಬುಧಾಬಿ ಮತ್ತು ರಿಯಾದ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಮಾನಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 11 ರವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ದೋಹಾ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ನಿಂದ ಸೇವೆಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 15 ರವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇಂಡಿಗೋದ 165 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ 22,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕರೆತಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
