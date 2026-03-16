ETV Bharat / bharat

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಭಾರತದ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ; ಬಂದರಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಅಕ್ಕಿ, ಹಣ್ಣು, ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು!

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 16, 2026 at 12:50 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್​ - ಇಸ್ರೇಲ್ ​- ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ದೇಶದ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಕಾರಣ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 2025ರಲ್ಲಿ ಇದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೀರಿದೆ.

ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇದೀಗ ಉದ್ಯಮವನ್ನೇ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಬಂದ್​ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಟನ್​ ಸರಕುಗಳು ಸಮುದ್ರ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಹಡಗು ವೆಚ್ಚಗಳು ಕೂಡ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ರಫ್ತುದಾರರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೃಷಿಕರು ಕೂಡ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ: ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ರಮ (ಜಿಟಿಆರ್​ಐ) ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 11.8 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್​​ (ಸುಮಾರು ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಮೌಲ್ಯದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ರಫ್ತು (ಅಕ್ಕಿ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳು) ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. 3,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳು ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಿದೆ 4,00,000 ಟನ್​ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ: ಈ ಯುದ್ಧವು ಭಾರತದ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಹಡಗು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ 4,00,000 ಟನ್​ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಯುದ್ದ ಹಡಗಿನ ವೆಚ್ಚ ದುಬಾರಿಯಾಗಿಸಿದ್ದು, ಇದು ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇರಾನ್​ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. 2024-25ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ದೇಶವು 50312.01 ಕೋಟಿ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 60 ಲಕ್ಷ 65 ಸಾವಿರ ಟನ್‌ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಆರ್​ಐಎಸ್​ಐಎಲ್​ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳು ಭಾರತದ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70-72 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು 2024-25ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.

ಕಂಟೇನರ್​ ವೆಚ್ಚ ದುಪ್ಪಟ್ಟು, ಲಾಭವೂ ಕುಸಿತ: 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಇರಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಮದಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಯುದ್ಧ - ಅಪಾಯದ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಕಂಟೇನರ್‌ಗೆ 2,000 ಡಾಲರ್​ (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 1.8 ಲಕ್ಷ) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ.

ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರು: ಸಾಗಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 600 - 800ರೂನಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ರೈತರು ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ರೈತರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ರಫ್ತುದಾರರು ಪಾವತಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾಂಸ ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಭಾರತದಿಂದ 16,730 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಜಿಟಿಆರ್​ಐ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರಲ್ಲಿ 16,730 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೀನು, ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಅಥವಾ ಶೀತಲೀಕರಣದ ಗೋಮಾಂಸ ರಫ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ 1,158.39 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತಿನ ಶೇಕಡಾ 97.4 ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಗೋಮಾಂಸ ರಫ್ತು 10,500 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.

ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಮಾಂಸ ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟು 790 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ದೇಶದಿಂದ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ರಫ್ತುದಾರರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಸಂಘರ್ಷ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಭಾರತದಿಂದ ಮಾಂಸ ರಫ್ತಾಗುವ ದೇಶಗಳು: ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಗೋಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜಿಟಿಆರ್​ಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ರಫ್ತಿನ ಶೇಕಡಾ 70 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಮಾಂಸ ಶೇ 98.9, ತಾಜಾ ಅಥವಾ ಶೀತಲವಾಗಿರುವ ಗೋಮಾಂಸ ಶೇ 97.4 ಸೇರಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಂಸ, ಕುರಿ,ಮೇಕೆ ಮಾಂಸ, ಕೋಳಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕರುಳುಗಳು, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿವೆ.

ಮುಂಬೈ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ 1,200 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು: ಇರಾನ್ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷವು ದೇಶದ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬೈ (ಜೆಎನ್‌ಪಿಎ) ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ದಾಳಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ದಾಳಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ದುಬೈನ ಜೆಬೆಲ್ ಅಲಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಗಣೆಗಳು 20-25 ದಿನಗಳು ಬೇಕು. ಇದೀಗ ಯುದ್ಧ ಅಪಾಯದ ಸರ್‌ಚಾರ್ಜ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸಾಗಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕಾರಣ, ನಾಸಿಕ್‌ನಿಂದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಸಾಗಿಸಲಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ರಫ್ತು: 2024-25ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 15,100 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿತು. ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಯುಎಇ, ಇರಾಕ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನೇಪಾಳ, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಯುಕೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಓಮನ್ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್‌ಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

2,360 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷವು ಭಾರತದ ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ, ಇದು ಸುಮಾರು 281.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ ನಷ್ಟಿದೆ.

ಅಗ್ಗವಾದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ಓಮನ್, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್‌ನಂತಹ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯು ದೇಶೀಯ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ 7 ರಿಂದ 4.60 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ರಫ್ತು ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆದಾರರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿದೆ.

TAGGED:

IRAN ISRAEL US WAR IMPACT
WAR IMPACT ON TRADE
INDIAS BASMATI RICE EXPORT
INDIAS FRUIT VEGETABLE EXPORT
IRAN ISRAEL US WAR IMPACT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.