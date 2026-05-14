ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್​ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ; ಅರಘ್ಚಿ 3 ದಿನಗಳ ಭಾರತ ಭೇಟಿ ಆರಂಭ

ಗುರುವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರಘ್ಚಿ ಬುಧವಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Iran Foreign Minister Araghchi Begins 3 Day India Visit
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್​ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ (File/AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 14, 2026 at 10:23 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ - ಇಸ್ರೇಲ್ - ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯೋಗ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರಘ್ಚಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಇರಾನಿನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು, ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಉಳಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೆರಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಭಾರತವು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅರಘ್ಚಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಇತರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಗುರುವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅರಘ್ಚಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ: ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಸಭೆಗಾಗಿ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸಯ್ಯದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ಭಾರತವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುಂಪಿನ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಕುರಿತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಸಮಾವೇಶವು ಒಮ್ಮತದ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕುತೂಹಲ ಗರಿಗೆದರಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ, ಈ ಸಂಘರ್ಷದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಒಮ್ಮತದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯುಎಇಯ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಬ್ರಿಕ್ಸ್‌ನಂತಹ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನ ಸಕ್ರಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಜವಾದ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಮಾನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನಿನ ಉಪ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಕಜೆಮ್ ಘರಿಬಬಾದಿ ತಮ್ಮ 'X' ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಸಹಕಾರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶಗಳ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆಗಾಗಿ ಇರಾನಿನ ಉಪ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರೂ ಕೂಡಾ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ವೈರತ್ವವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇರಾನ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ನಡುವಣ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.

