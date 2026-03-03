ETV Bharat / bharat

ತೈಲ ಸಾಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಸವಾಲೆಸೆದ ಇರಾನ್​

ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್​ ತನ್ನ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ.

STRAIT OF HORMUZ CLOSE
ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯ ನೋಟ (AFP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 3, 2026 at 1:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತೈಲ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವ ಹಡಗುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಇರಾನ್​ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಉಡೀಸ್​ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇರಾನ್‌ನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (ಐಆರ್​ಜಿಸಿ) ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಯು ಆ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ದೈನಂದಿನ ತೈಲ ಬಳಕೆಯ ಸುಮಾರು 20 ಪ್ರತಿಶತವು ಈ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯು ಸುಮಾರು 33 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿದೆ. ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಇರಾನ್​​ನದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಇರಾನ್, ಇರಾಕ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ಓಮನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಜಲಸಂಧಿಯ ನಂಟೇನು?: ಈ ಜಲಸಂಧಿಯು ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ತೈಲ ಸಾಗಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಜುಜ್​ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಕುವೈತ್, ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಿಂದ ಕಲ್ ಡಿ ಸ್ಯಾಕ್‌ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಈ ಮಾರ್ಗವು ವಿಶ್ವದ 10ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಂಟೇನರ್ ಬಂದರಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ದುಬೈನ ಜೆಬೆಲ್​ ಅಲಿ ಬಂದರಿಗೆ ತಲುಪಲು ಈ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.

ಈ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚುವರಿಕೆಯಿಂದ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಹಡಗುಗಳ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತೇ?: ಫ್ರೆಂಚ್ ಹೈ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಎಕಾನಮಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಾಲ್ ಟೌರೆಟ್, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. 1980 ಮತ್ತು 1988 ರ ನಡುವಿನ ಇರಾನ್ - ಇರಾಕ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾಗುವ ಸರಕುಗಳು ಯಾವುವು?: ಈ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ತೈಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಜರ್ಮನಿ ಕಾರುಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶವು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಟಲಿಯಿಂದ ಆಹಾರ ಪರಾರ್ಥಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಮೃತಶಿಲೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಗಾಣಿಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್​ನಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್​​ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು ಖಂಡಿತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ತೈಲ ಸಾಗಣೆ ನಿಂತು ಹೋದರೆ, ಇದನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತೈಲ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸಲಿವೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

HORMUZ
MIDDLE EAST
IRAN WAR
ಇರಾನ್
STRAIT OF HORMUZ CLOSE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.