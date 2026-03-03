ತೈಲ ಸಾಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಸವಾಲೆಸೆದ ಇರಾನ್
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ.
Published : March 3, 2026 at 1:32 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತೈಲ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವ ಹಡಗುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (ಐಆರ್ಜಿಸಿ) ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗಾರ್ಡ್ಗಳ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಯು ಆ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ದೈನಂದಿನ ತೈಲ ಬಳಕೆಯ ಸುಮಾರು 20 ಪ್ರತಿಶತವು ಈ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಸುಮಾರು 33 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿದೆ. ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಇರಾನ್ನದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಇರಾನ್, ಇರಾಕ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ಓಮನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಜಲಸಂಧಿಯ ನಂಟೇನು?: ಈ ಜಲಸಂಧಿಯು ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ತೈಲ ಸಾಗಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಜುಜ್ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಕುವೈತ್, ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಿಂದ ಕಲ್ ಡಿ ಸ್ಯಾಕ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಈ ಮಾರ್ಗವು ವಿಶ್ವದ 10ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಂಟೇನರ್ ಬಂದರಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ದುಬೈನ ಜೆಬೆಲ್ ಅಲಿ ಬಂದರಿಗೆ ತಲುಪಲು ಈ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
ಈ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚುವರಿಕೆಯಿಂದ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಹಡಗುಗಳ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತೇ?: ಫ್ರೆಂಚ್ ಹೈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಎಕಾನಮಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಾಲ್ ಟೌರೆಟ್, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. 1980 ಮತ್ತು 1988 ರ ನಡುವಿನ ಇರಾನ್ - ಇರಾಕ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾಗುವ ಸರಕುಗಳು ಯಾವುವು?: ಈ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ತೈಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಜರ್ಮನಿ ಕಾರುಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶವು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಟಲಿಯಿಂದ ಆಹಾರ ಪರಾರ್ಥಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಮೃತಶಿಲೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಗಾಣಿಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್ನಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು ಖಂಡಿತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ತೈಲ ಸಾಗಣೆ ನಿಂತು ಹೋದರೆ, ಇದನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತೈಲ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸಲಿವೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
