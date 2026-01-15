ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಇರಾನ್: ಕೆಲವು ಅಮೆರಿಕನ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ಗೆ ತೆರಳುವ ವಿಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇರಾನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿದೆ.
Published : January 15, 2026 at 12:02 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗುರುವಾರ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇರಾನಿನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಯುರೋಪ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಿಂದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ತೆರಳುವ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಿಂದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದ ಒಂದು ವಿಮಾನದ ಹಾರಾಟವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಇರಾನ್ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಾರುವ ವಿಮಾನಗಳು ಈಗ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
#TravelAdvisory— Air India (@airindia) January 15, 2026
Due to the emerging situation in Iran, the subsequent closure of its airspace, and in view of the safety of our passengers, Air India flights overflying the region are now using an alternative routing, which may lead to delays. Some Air India flights where…
ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕೆಲವು ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕೆಲವು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗೆ ವಿಷಾದಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ಗೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರಾನಿನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದರೆ ಇರಾಕಿನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಾರುವುದು.
ಇರಾಕ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಮಾನವು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಧನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಲವು ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ದೀರ್ಘ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.
Travel Advisory— IndiGo (@IndiGo6E) January 14, 2026
Due to the sudden airspace closure by Iran, some of our international flights are impacted. Our teams are working diligently to assess the situation and support affected customers by offering the best possible alternatives.
This development is beyond our…
ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ: ಇರಾನ್ನ ಹಠಾತ್ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಗೋ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅದರ ಕೆಲವು ವಿಮಾನಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ: ಮಧುರೈ ಅವನಿಯಪುರಂನಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಆರಂಭ; ವಾಡಿವಾಸಲ್ನಲ್ಲಿ ಘರ್ಜಿಸಿದ ಹೋರಿಗಳು
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ: ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಮುಂಬೈ ಮೇಲೆ; 227 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 1,700 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ದರ್ಶನ: ಶಬರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಾಮ ಜಪ