ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬಂತು ₹13 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಭರಪೂರ ಹೂಡಿಕೆ: 16 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಹರಿದುಬಂದಿದ್ದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ.
Published : November 16, 2025 at 6:24 PM IST
ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುವ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಡಿಕೆ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಸಿಐಐ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾರ್ಟನರ್ ಶಿಪ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 12 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 13.26 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ 613 ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಗೂಗಲ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಂತರ, ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಾವು ಸಹ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೂಕ್ಫೀಲ್ಡ್ ತಲಾ 1,000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗಳ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಬೃಹತ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದವರು ಸಹ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಲು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 'ಆಂಧ್ರ ಮಂಟಪ'ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ(ಟಿಡಿಪಿ-ಜನಸೇನಾ-ಬಿಜೆಪಿ) ರಚನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರವಾನಗಿಗೆಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ತಕ್ಷಣವೇ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದೇಶಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ದಿನದಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಎಂದರು. ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲ ಎಂಬಂತೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಾಗಿವೆ.
ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ: ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಜಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 13.26 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ 30% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಸೆಳೆಯಲು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಚಂದ್ರಬಾಬು ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಚಂದ್ರಬಾಬು ಸಿಂಗಾಪುರ, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೋಡ್ ಶೋಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಚಿವ ಲೋಕೇಶ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಬೃಹತ್ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ: ಸಚಿವ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಬ್ರೂಕ್ಫೀಲ್ಡ್ ರೂ.1.06 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ರಿನ್ಯೂ ಪವರ್ ರೂ.82 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ, ಎಸ್ಎಇಎಲ್ ರೂ.22 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಜಾ ರೂ.20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.
- ಕೈಗಾರಿಕಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಒಪ್ಪಂದಗಳು: 613
- ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ: ರೂ. 13,25,716 ಕೋಟಿ
- ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು: 16,31,188
- ಉದ್ಯೋಗದಾತರು: 4,975
- ನಡೆದ ಅಧಿವೇಶನಗಳು: 41
- ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯೋಗದ ಸಭೆಗಳು: ಯುರೋಪ್, ಇಟಲಿ, ತೈವಾನ್, ಜಪಾನ್, ಸಿಂಗಾಪುರ, ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ
2047ರ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಗುರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಸಿಐಐ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಎಂಒಯುಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಾವೋಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ? ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು? ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:₹11.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಐಟಿ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಐಟಿ ನೀತಿ'ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ