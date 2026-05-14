ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 12ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ: 500ಕ್ಕೆ 499 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಟಾಪರ್ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ತಾನ್ಯಾ ಸಾವನ್ ಸುಖಾ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 14, 2026 at 8:46 PM IST
ಬಿಕಾನೆರ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯ (ಸಿಬಿಎಸ್ಇ) 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಕಾನೆರ್ ನಗರದ ತಾನ್ಯಾ ಸಾವನ್ ಸುಖಾ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೆ 499 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ (ಶೇ.99.80) ದೇಶಕ್ಕೆ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ತುಂಬಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಫಲಿತಾಂಶದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತಾನ್ಯಾ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಓದು ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ರಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಗಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ಓದು ಹಾಗೂ ಹವ್ಯಾಸದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಮಯದ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಯಮಿತ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ: ನಾನು ಇಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಲು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ನನ್ನ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಪೋಷಕರ ತ್ಯಾಗ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಸಾಥ್ ನೀಡಿತು. ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ತಾನ್ಯಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
CUET ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ: ಭವಿಷ್ಯದ ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ತಾನು CUET ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಾನ್ಯಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಷಯ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ: ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, "ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಯಾವುದೆಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ: ಪುತ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆ ತರುಣ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ವಿನಿತಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಂದು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ನಾವು ಅವಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅವಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
