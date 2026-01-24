ಸಂದರ್ಶನ: ಟ್ರಂಪ್ ನೊಬೆಲ್ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಕರುಣಾದವರೆಗೆ ಕೈಲಾಶ್ ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನುಭವದ ಪಯಣ
ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕೈಲಾಶ್ ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ 'ಕರುಣಾ: ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾಶನ್' ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಸಿಕ್ಯೂ(CQ) ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಧರ್ಮ
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲರನ್ನು ಬೆದರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅಡಗಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಡತನ, ಮಾನವ ಸಂಕಷ್ಟ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಮನಿತರ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯಿಲ್ಲದವರ ಪರವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದ ಕೈಲಾಶ್ ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಕುರಿತು ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ 'ಕರುಣಾ: ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾಶನ್' (Karuna: The Power of Compassion) ನಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀಡಲು ಅವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ನಿಸಾರ್ ಧರ್ಮ: ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ 'ಕರುಣಾ: ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್' ನಲ್ಲಿ 'ಕಂಪ್ಯಾಶನ್ ಕ್ವಾಷಂಟ್' ಅಥವಾ 'ಸಿಕ್ಯೂ' ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಾವು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕ್ವಾಷಂಟ್ (ಐಕ್ಯೂ) ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ವಾಷಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. 'ಸಿಕ್ಯೂ' ಎಂದರೇನು?
ಕೈಲಾಶ್ ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ: ಜಗತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತು, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜಿಡಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಜಿಡಿಪಿ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ, ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ. ಇದರರ್ಥ ಭೂಮಿ ಬಳಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಖನಿಜಗಳು, ನೀರು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಜಿಡಿಪಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕರುಣೆಯೇ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ನಾನು ತಿಳಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕರುಣೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅದು ದಯೆಯ ಅಥವಾ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಕರುಣೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕರುಣೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದು, ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕರುಣೆಯು ಮೃದುವಾದ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಸದ್ಗುಣವಲ್ಲ. ಕರುಣೆಯು ಇತರರ ನೋವನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ದುಃಖವೆಂದು ಅನುಭವಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಆ ಶಕ್ತಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಿಂತನಶೀಲ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕರುಣೆಯು ಚಿಂತನಶೀಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕರುಣೆಯ ಸಹಜ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಎರಡು ದೈವಿಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಕರುಣೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು. ಹಾಗೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆಗ ಸಿಕ್ಯೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಐಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಇಕ್ಯೂ ಬಹಳ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಸಿಕ್ಯೂಅನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಘಟಕಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು.
ಮೊದಲನೆಯದು ಅರಿವು ಇತರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಎರಡನೆಯದು ಸಂಪರ್ಕ. ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಕಸನವು ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಪರ್ಕವು ನಿಜವಾಗಿರಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಭಾವನೆ. ಇತರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಎಂದು ನೋಡುವ ಆಳವಾದ ಅರಿವು ಹೊಂದಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಕ್ರಿಯೆ. ನೀವು ಮೊದಲ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ, ಅವು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಕರುಣೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಕರುಣೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ, ಕರುಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ. ಕರುಣೆಯು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕರುಣೆಯು ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಕ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಹೊಸದು. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಸಿಕ್ಯೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಸಾರ್: ಕರುಣೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ದಿಯಸಲೈ ಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ? ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏನು?
ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ: ದಿಯಾಸಲೈ ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೋರಾಟಗಳು, ನನ್ನ ವೈಫಲ್ಯ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ನ್ಯಾಯ, ಸಮಾನತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಅರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಕರುಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಕರುಣೆಯ ಕಿಡಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನೋವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅವರು ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು, ಇತರರ ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಕಿಡಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಇತರರ ಅನುಭವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಂದರು.
ಸಹಾನುಭೂತಿಯು ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಿಧ್ವಂಸಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅನ್ಯಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಜನಾಂಗೀಯ ತಾರತಮ್ಯ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 6 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ, ಖಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೇ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸ್ವಯಂ ಸಹಾನುಭೂತಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನಿಸಾರ್: ನೀವು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಈ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ?
ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ: ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಅವರ ಧ್ವನಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಕೆಟ್ಟದರ ಹಿಂದೆ ಅದು ಮರೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯತನ ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಮೌನವಾಗಿರಬಹುದು. ನಾವು ಅಂತಹ ನಾಯಕರನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, 473 ಮಿಲಿಯನ್, 47 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಯುದ್ಧ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ತಪ್ಪೇನು? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಆಹಾರ ಟ್ರಕ್ಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಔಷಧಿಗಳು ಅವರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರ ತಪ್ಪೇನು?
ವಯಸ್ಕರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಲೆ ತೆರಬಾರದು. ವಯಸ್ಕರು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 13 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ಖರೀದಿಸಲು ಪಾವತಿಸುವ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ. ಇದು ಯಾರ ತಪ್ಪು? ಇದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು. ಇವರು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು? ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ನಮ್ಮವರು.
ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ, ಕಾನೂನು, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಗಳು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಜಾಗತೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು, ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಜಾಗತೀಕರಣಗೊಂಡಿವೆ. ನಾವು ಉಗ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಕೋಮುವಾದವನ್ನು ಸಹ ಜಾಗತೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಜಾಗತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಜಾಗತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು?
ನಿಸಾರ್: ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾಗತಿಕ ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಚಳವಳಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಬಹುದೇ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ?
ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ: ಈ ಹೊಸ ಚಳವಳಿ, ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳವಳಿ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಂಪ್ಯಾಶನ್, ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ನಾವು ಸುಸ್ಥಿರ, ಪರಿಹಾರ-ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಅರಿವಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಜಗತ್ತು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಜನರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳವಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ, ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾದಾಗ, ನಾವು ವಿಶಾಲವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಸಹಾನುಭೂತಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ.
ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಂಜಿಸಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು, ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರಿಂದ ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ.
ಯುವಕರು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ, ಚಿಂತನಶೀಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಎಂಬ ಕರುಣೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ. ಕರುಣೆ ಜಾತ್ಯತೀತ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಅವರು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದುಕದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಟೊಳ್ಳಾಗುತ್ತವೆ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶವು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕರುಣೆಯು ಉಪದೇಶಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಲಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಕರುಣೆಯ ಬೋಧಕನಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾವು ಕರುಣೆಗೆ ಆವರಿಸಿರುವ ಪದರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ.
ನಿಸಾರ್: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ವಿರೋಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆಸರಾದ ಸುನೀತಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಿದೆ. ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಖರಹಿತ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ನೀವು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಾ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ?
ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ: ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸುನೀತಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ. ಅವರು ಮಾನವ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ನಾನು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ. ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ. ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನದು. ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗರನ್ನು ಅವರ ಪೋಷಕರಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಿಂದ ಬಲಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ರಕ್ಷಕನಾಗಿರಬೇಕು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಾರದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಇತರ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಂಬುವವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವಾಗಬಹುದು.
ನಿಸಾರ್: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೂ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾಗಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ? ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ: ಇದು ತಮಾಷೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನು ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಎಂದು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರೇಕೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಬಾರದು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ನಾನು ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪವಿರಾಮ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ನನ್ನನ್ನು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನ, ಬೇರೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೇಕು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ನಿಸಾರ್: 2004ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ದೇವ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವರನ್ನು ಕಲ್ಲು ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?
ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ: ಅವರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಮೊದಲು ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿತು. ಒಂದು ಮಗು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೂ, ಜಗತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು? ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು? ಹರಿಯಾಣದ ಅಕ್ರಮ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಜೀತಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಆಗ ನಾನು ತಿಳಿದೆ. ಆ ಕಲ್ಲುಗಣಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು. ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲುಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀತಪದ್ಧತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು.
ಕಲ್ಲು ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೆತ್ತವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹರಿಯಾಣಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನಾವು ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆವು. ಕಾರಣ ಕ್ವಾರಿಯನ್ನು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಂದೂಕುಧಾರಿ ಮುಂಜಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೆ. ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಲು ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದೆವು. ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರನ್ನು ತಂದಿದ್ದೆವು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು 6, 7 ಮತ್ತು 8ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನನ್ನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಸಾಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಕಾರಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಹೇಳಿದೆ.
ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ? ಎಂದು ಗೊಣಗಿದರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಿಂದರು, ಇತರರು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಸಿಹಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ರುಚಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾದ ಕೈ ಸ್ಪರ್ಶವಾಯಿತು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲು ಒಡೆಯುವ 8 ವರ್ಷದ ದೆವ್ಲಿ ಕೈ ಆದಾಗಿತ್ತು.
ನಾನು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾವನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಕೋಪ, ಆಳವಾದ ದುಃಖ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುಳಿದವು. ಅವಳು ನೀನು ಯಾಕೆ ಮೊದಲೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದಳು.
ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಮಗು ನೋಡಿತ್ತು. ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಹಾಗೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಂಬುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಂಬುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.
ನಿಸಾರ್: ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಬಯಸುವ ಯುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ತರುವವರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ?
ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ: ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು, ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು, ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಶಿಯನ್ಗಳು, ಪ್ಲಂಬರ್ಗಳು, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು, ನಾವು ಬದುಕಲು ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಯುವವರೊಂದಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ನಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅನೇಕರಿಗಿಂತ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.
ನಿಸಾರ್: ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ರಾಜಕೀಯ ಸೇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?
ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಮುಕ್ತರಲ್ಲ. ನಾವು ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ. ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ರಾಜಕೀಯದ ಉದ್ದೇಶ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅದು ತನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಎಂದರೆ ಅಧಿಕಾರದ ಹಸಿವು. ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯವೆಂದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತೊರೆದಾಗ, ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು.
ನಿಸಾರ್: ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಅನುಭವದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೊಬೆಲ್ ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ, ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ, ಕೈಲಾಶ್ ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ?
ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ: ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೌದು, ನಾನು ಇತರರಿಗಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ಚಮ್ಮಾರನ ಹುಡುಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹೊರಗೆ ಕುಳಿತು ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನಿರಾಶೆಯಾಯಿತು. ಈ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ, ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಒಂದು ದಿನ, ನಾನು ಧೈರ್ಯ ತಂದು ಆ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಅವನ ತಂದೆಯನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ತಂದೆ ಎದ್ದುನಿಂತು, ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಂದು ನನ್ನ ಮಗನೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸವಾಲಿನ ಆಲೋಚನೆಯಾಯಿತ್ತು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ತುರ್ತು ಭಾವನೆ ನನಗಿತ್ತು, ಅದು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
