ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲು ದರೋಡೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಂಧನ

ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲು ದರೋಡೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಗುಂಟೂರು ಜಿಆರ್​​ಪಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

interstate-gang-of-thieves-arrested-after-45-day-manhunt-over-50-train-robberies-across-five-states
ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಂಧನ (Eenadu/ ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 16, 2025 at 2:30 PM IST

ಗುಂಟೂರು (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ) : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲು ದರೋಡೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಕುಖ್ಯಾತ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳರ ತಂಡವನ್ನು ಗುಂಟೂರು ಜಿಆರ್‌ಪಿ ಪೊಲೀಸರು 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸಿದ ಶೋಧದ ನಂತರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಈ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಂದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ, ಚಲಿಸುವ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಜಿಆರ್‌ಪಿ ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಅಕ್ಕೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ರೈ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸಂಜು (ಅಸ್ಸಾಂ), ಸತ್ಯೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ (ಹರಿಯಾಣ), ಸತೀಶ್ ಗುಜ್ಜರ್ ಮತ್ತು ರವಿಕುಮಾರ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ) ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಲ್ವರೂ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಂಜಯ್ ರೈ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಲ್ಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಂಜಯ್, ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಜಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆಯ ಸೈನಿಕ ಸತ್ಯೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೊಲೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದ. ಸತೀಶ್ ಮತ್ತು ರವಿಕುಮಾರ್ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಕಿಟಕಿಗಳ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿ, ನಂತರ ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನಿಂದ ಹಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಂತರ ತಮ್ಮ ದುಂದುಗಾರಿಕೆಯ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಪಡೆಯಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲುವೆಯ ಬಳಿ ನಡೆದ ಸರಣಿ ದರೋಡೆಗಳ ನಂತರ ಗುಂಟೂರು ಜಿಆರ್‌ಪಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಆರ್​ಪಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೋಧ ನಡೆಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್​ನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 12 ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ವಾರಂಟ್‌ಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಂದ 34 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಗದೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದರೋಡೆಗಳ ನಂತರ ಆಗಾಗ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ರಾಜಮಂಡ್ರಿ, ತಿರುಪತಿ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಇತರ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ: ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾವು

