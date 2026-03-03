ಇಬ್ಬರು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಬಂಧನ: ₹39.41 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆಯ ಕೇಸ್ಗಳು ಬಯಲು
ಗುಜರಾತ್ ಸಿಐಡಿ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ 59 ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ₹39.41 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
Published : March 3, 2026 at 5:37 PM IST
ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್, ಸಿಐಡಿ ಕ್ರೈಮ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ತಂಡಗಳು ₹39.41 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಂಚನೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿವೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರದ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಇಬ್ಬರು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರನ್ನು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 59 ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ದೂರುಗಳು ಸುಮಾರು ₹39,41,26,382 ವಂಚನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 13 ಪ್ರಕರಣ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 10, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲೂ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಸಲೂನ್ ಮಾಲೀಕ ಅಮಿತ್ ಮಹೇಂದ್ರಭಾಯಿ ಗಗೇನ್ರಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಷನರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಿತೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಭೋಗಿಲಾಲ್ ಪಟೇಲ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಆರೋಪಿಗಳು ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆರೋಪಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ 11ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದಾಖಲಾದ 59ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಇವರ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲವನ್ನು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ, ಹೂಡಿಕೆ ವಂಚನೆ, ತರಬೇತಿ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ವಂಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಜನರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತೆ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಮೋಸಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಂಧಿನಗರದ ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಸಂಜಯ್ ಕೇಶ್ವಾಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧವು ಈಗ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳು ಜನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಜಾಡು ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸರು ಮೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ₹500,000 ನಗದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಂಚನೆ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
