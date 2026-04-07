ಗುಜರಾತ್-ರಾಜಸ್ಥಾನ ಎಟಿಎಸ್ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: 25 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಶಕ್ಕೆ, ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ; ಪಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬಯಲು
ಗುಜರಾತ್-ರಾಜಸ್ಥಾನ ಎಟಿಎಸ್ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
Published : April 7, 2026 at 4:59 PM IST
ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಗುಜರಾತ್ ಎಟಿಎಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಎಟಿಎಸ್ ತಂಡಗಳು ಮಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹25 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 5 ಕೆಜಿ ಮೆಥಾಂಫೆಟಮೈನ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿವೆ.
ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ಗುಜರಾತ್ ಎಟಿಎಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಜಾಲದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಎಟಿಎಸ್ ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಎಸ್ಪಿ ಕೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಎಸ್.ಎಲ್. ಚೌಧರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಿಐ ಡಿ.ಡಿ. ರಹೇವರ್, ಪಿಎಸ್ಐ ಮನೀಶ್ ಪಟೇಲ್, ಪಿಎಸ್ಐ ಬಿ.ಡಿ. ವಘೇಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎಟಿಎಸ್ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಗುಜರಾತ್ ಎಟಿಎಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಎಟಿಎಸ್ ಜಂಟಿ ತಂಡವು ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಅನ್ನು ಬನಸ್ಕಾಂತಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 68 ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಹಾಕಿತು. ಸೋಮವಾರ (ಎಪ್ರಿಲ್ 6) ಸಂಜೆ ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಕಾರನ್ನು ತಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಳದಿ ಚೀಲ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮೆಥಾಂಫೆಟಮೈನ್ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸುಮಾರು ₹25 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 5 ಕೆಜಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಶಂಕರ್ರಾಮ್ ರಮೇಶ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಲಾಲ್ಖಾನ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಾರ್ಮರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ NDPS ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 8, 21, 22, 23, 25, 28, ಮತ್ತು 29 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸಾಗಣೆ ಪತ್ತೆ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಥಾರ್ಪಾರ್ಕರ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿ ಬಾರ್ಮರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುಜರಾತ್ ಎಟಿಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಎಟಿಎಸ್) ಕೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಡೆದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಲವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಲು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಪಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟ್ಗಳು, ಕರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಗುಜರಾತ್ ಎಟಿಎಸ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕವಸ್ತು ಜಾಲದ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಇತರೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
