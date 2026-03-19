ಜನರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ LPG ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ: ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯ
ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಜನರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ವಿತರಿಸುವವರೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಯಬೇಕು ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯದ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : March 19, 2026 at 5:10 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಎಂಟಿ ಸಫೇಸಿಯಾ ವಿಷ್ಣುವಿನ 150 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 12 ರಂದು ಇರಾಕ್ನ ಬಸ್ರಾ ಬಳಿ ನಡೆದಿದ್ದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಭಾರತೀಯನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಎಂಟಿ ಸಫೇಸಿಯಾ ವಿಷ್ಣುವಿನ 150 ಭಾರತೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರಾಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಭಾರತೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ನ ಮೃತದೇಹವನ್ನುತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗಲ್ಫ್) ಅಸೆಂ ಆರ್ ಮಹಾಜನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ನಾವಿಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ 24x7 ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾನಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಎಂದು ಎಂಇಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಅಕ್ರಮ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
"ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ 56 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು, 55 ಲಕ್ಷ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿತರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತಾದ ಅಂತರ-ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ಯಾನಿಂಕ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಇಳಿಕೆ: ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿತರಕ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಿಸುವವರೆಗೆ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಯಬೇಕು ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಶೇಕಡಾ 95 ರಷ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 83 ರಷ್ಟು ಮರುಪೂರಣ ವಿತರಣೆ ಆಗಿವೆ. ಕಪ್ಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು.
ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 6000 ದಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1100 ಕಡೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 1000 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1632 ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, 250 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
