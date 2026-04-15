ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಎಲ್ಪಿಜಿ, ಪಿಎನ್ಜಿ ಪೂರೈಕೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತಾರಕಕ್ಕೇರದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 15, 2026 at 8:15 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ಪಿಎನ್ಜಿಯಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಂಘರ್ಷ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಿಂದಲೇ ಸರಕು, ಇಂಧನ ತುಂಬಿದ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆತಂದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಂಟಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೇಶದ ಇಂಧನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗೃಹ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ: "ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಗೃಹ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶೀಯ ಪಿಎನ್ಜಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಪಿಜಿಯ ಶೇಕಡಾ 100ರಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಸಿಎನ್ಜಿ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ರಿಂದ ಸುಮಾರು 5,000 ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 57,800 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಿಂದ ಸುಮಾರು 14.6 ಲಕ್ಷ 5 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನೂ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇತರ ಮನೆಗಳು ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕೃತಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ: ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ, ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಗಳು 2,100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದವು. ಈ ವೇಳೆ, ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ 237 ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಿತರಕರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಸಂತೆಕೋರ ಮಾರಾಟದಂತಹ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗಾಗಿ 58 ಏಜೆಂಟರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಬಂದರು, ಹಡಗು ಮತ್ತು ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಖೇಶ್ ಮಂಗಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಡಿಜಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಚಿವಾಲಯವು 2,337 ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 75 ಜನರನ್ನು ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಗ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಗಮನ: ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ LPG ಹೊತ್ತಿರುವ ಹಡಗು ಜಗ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಟಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಂದು ಕಾಂಡ್ಲಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಹಡಗು 20,400 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ LPG ಅನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ. ಇದು ದೇಶೀಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 14 ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೊದಲು ಹಡಗು ಇದಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: