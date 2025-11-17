ETV Bharat / bharat

ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್​ ಹಂದಿ ಜ್ವರದ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಳ, ಆತಂಕ: ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜೀವಂತ ಹಂದಿಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ

ಎಎಸ್​ಎಫ್​ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್​ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಸೋಂಕು (ANI)
By PTI

Published : November 17, 2025 at 11:43 AM IST

ಗುವಾಹಟಿ (ಅಸ್ಸಾಂ): ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರ (ಎಎಸ್​ಎಫ್​) ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್​ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಸಾಗಾಟ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ, ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಆಫ್ರಿಕನ್​ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಆಫ್ರಿಕನ್​ ಹಂದಿ ಜ್ವರದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಫ್ರಿಕನ್​ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಧೇಮಾಜಿ, ಕಮ್ರೂಪ್, ಲಖಿಂಪುರ, ಶಿವಸಾಗರ್, ದರ್ರಾಂಗ್, ಜೋರ್ಹತ್ ಮತ್ತು ದಿಬ್ರುಗಢದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳೊಂದರಲ್ಲೇ 84 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ, 2009ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಹಂದಿಗಳ ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾರವನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಈ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ದಿಢೀರ್​ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಕರಣ: ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡಂಚೇರಿಯ ಖಾಸಗಿ ಹಂದಿ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ 37 ಹಂದಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದವು. ಮೃತ ಹಂದಿಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಭೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೈ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಪ್ರಾಣಿ ರೋಗಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಭೋಪಾಲ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ಸಾವಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಕಾರಣ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು.

ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯು ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೊಡೆಂಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

2021ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸಾಕು ಹಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಮೊರಾಜಿಕ್​ ಜ್ವರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿನ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

