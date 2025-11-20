'ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು ಉಗ್ರರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ': ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ವಾದ
2020ರ ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆಕೋರರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಟೆರರಿಸಂ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 20, 2025 at 7:46 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: 'ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು ಉಗ್ರರಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇತರ ಉಗ್ರರಿಗಿಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಲು ಅಪಾಯಕಾರಿ' ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2020 ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆಕೋರ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್, ಶಾರ್ಜೀಲ್ ಇಮಾಮ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಕೋರಿದ್ದ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಪರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಎಸ್.ವಿ.ರಾಜು ಅವರು ಈ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು ಉಗ್ರವಾದ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2020ರ ಗಲಭೆಕೋರರು ಕೂಡ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಗಳೇ ಕಾರಣ. ಅವರು ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಶಾರ್ಜೀಲ್ ಇಮಾಮ್ ಮತ್ತು ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಪ್ರಚೋದನಾತ್ನಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಎನ್.ವಿ.ಅಂಜಾರಿಯಾ ಅವರ ಪೀಠದ ಮುಂದಿಟ್ಟರು.
2020ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲಭೆಗಳ ಮೊದಲು 2019 ಮತ್ತು 2020ರಲ್ಲಿ ಚಖಂಡ್, ಜಾಮಿಯಾ, ಅಲಿಗಢ ಮತ್ತು ಅಸನ್ಸೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಮಾಮ್ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣಗಳ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರು.
ಇಮಾಮ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರ. ಈತ ಸುಶಿಕ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಗಲಭೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಬದಲಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.
"ಅಂದ ನಡೆದಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಸೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಅದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದಾಗ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಮಾಮ್ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣಗಳು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಸಿಎಎ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದಿದ್ದವು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಹಿಂಸೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಾವ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಕಚ್ಚಾ ಉಗ್ರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ವಾದಿಸಿದರು.
ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆ ಕೇಸ್: 2020ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಎ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಡೆದ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ 53 ಮಂದಿ ಬಲಿಯಾದರೆ, 700 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಗಲಭೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಖಾಲಿದ್, ಇಮಾಮ್, ಗುಲ್ಫಿಶಾ ಫಾತಿಮಾ, ಮೀರನ್ ಹೈದರ್ ಮತ್ತು ರೆಹಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುಎಪಿಎ, ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಟೆರರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಟೆರರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸಂಚು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವೈದ್ಯ ಉಮರ್ ನಬಿ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 13 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವೈದ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಟೆರರಿಸಂ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
