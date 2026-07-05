ಶೀಘ್ರವೇ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಅಮೂರ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರಲಿದೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವನ 'ಛತ್ ಪೂಜೆ'
ಯುನೆಸ್ಕೋ ಅಮೂರ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿ. ಸೂರ್ಯ ದೇವನ ಆರಾಧಿಸುವ ಛತ್ ಪೂಜೆ. 2027ರಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸಾಧ್ಯತೆ.
Published : July 5, 2026 at 7:52 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಆರಾಧಿಸುವ ಹಬ್ಬವಾದ ಛತ್ ಪೂಜೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಅಮೂರ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ (ಐಸಿಹೆಚ್) ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಪೂಜಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುರಿತು 2 ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ಐಎನ್ಟಿಎಸಿಹೆಚ್) ಈ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ ಯುನೆಸ್ಕೋಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
"ಛತ್ ಪೂಜೆಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಐಎನ್ಟಿಎಸಿಹೆಚ್ ಸಹ-ಸಂಚಾಲಕ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ತಜ್ಞ ಶಿವ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು: ಪಾಟ್ನಾದ ಬುದ್ಧ ಸ್ಮೃತಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಐಎನ್ಟಿಎಸಿಹೆಚ್ಯು ಛತ್ ಪೂಜೆಯ ಇತಿಹಾಸ, ಸೂರ್ಯಾರಾಧನೆ, ಖಗೋಳ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದ) ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 13 ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.
ತರುವಾಯ, 2024 ಮತ್ತು 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಾದ್ಯಂತ ಉತ್ಸವದ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಐಎನ್ಟಿಎಸಿಹೆಚ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಿತು. ಪೂಜೆಯ ಸಾರ, ಆಚರಣೆಗಳು, ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಹೃದಯ್ ನಾರಾಯಣ್ ಝಾ, ಛತ್ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ನೆರೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಸೌಮ್ಯ ಅಂಚಲ್ ಸಂಪಾದಿಸಿದ 'ಛತ್ ಪೂಜೆ: ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಹ ಐಎನ್ಟಿಎಸಿಹೆಚ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಇದು ಹಬ್ಬದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಪರಿಸರ, ಸಮುದಾಯಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆ, ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಯುನೆಸ್ಕೋ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ: ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಐಸಿಹೆಚ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬಹುದು. ಭಾರತವು 2024-25ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಛತ್ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು 2027ರಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯುನೆಸ್ಕೋ ಅಮೂರ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿ: ಅಮೂರ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಯುನೆಸ್ಕೋ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 2003 ರಂದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತನ್ನ 32 ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 2003 ರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಜಾಗತೀಕರಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಜೀವಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಜಾಗತಿಕ ಕಳವಳಗಳಿಗೆ ಅದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತು. ಐಸಿಹೆಚ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 157 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 849 ಆಚರಣೆ, ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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