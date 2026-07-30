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ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ ಅಪರಾಧ: ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಸಾದ ಮಸೂದೆ

ನಿನ್ನೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಅಂಗೀಕಾರ ದೊರೆತ ಕಾರಣ, ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆ ಹಸಿರು ಮುದ್ರೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ.

ಲೋಕಸಭಾ ಸದನ
ಲೋಕಸಭಾ ಸದನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 30, 2026 at 8:00 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಬ್ಬರು ಸಂಸದರು ಮಸೂದೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ತಡೆ(ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ 2026 ಅನ್ನು ಧ್ವನಿ ಮತದ ಮೂಲಕ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಬುಧವಾರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ತಡೆ(ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ದೊರೆತಿತ್ತು. ಈಗ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಅಂಗೀಕಾರ ದೊರೆತ ಕಾರಣ, ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಮುದ್ರೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಗೃಹ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ರೈ, ವಂದೇ ಮಾತರಂಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಜನ ಗಣ ಮನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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