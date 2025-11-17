ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಶಿ ಗುರುವಿನಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೋಧನೆ; ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಈ ಭರವಸೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ
ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುರು - ಶಿಷ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ವಾರಾಣಸಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) : ಇಂದು ನಾವು ಪವಿತ್ರ ನಗರವಾದ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುರು - ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ, ಆಹಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಗೌರವ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಶಿಷ್ಯನಾದವ ಈ ಭರವಸೆ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು: ಗುರುವಿನಿಂದ ಕಲಿತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ನೀಡಿದ ಈ ಸಣ್ಣ ಭರವಸೆ ಈಡೇರುವವರೆಗೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕಾಶಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 5,000 ವಿದೇಶಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
10-15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೋಧನೆ : ಕಾಶಿ ನಿವಾಸಿ ಡಾ. ಸರೋಜ್ ಪಾಂಡೆ (45) ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಅವರು ಸುಮಾರು 10-15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಚಾರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುರೂಜಿಗಳ ನಿವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೇ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ಡಾ. ಸರೋಜ್ ಪಾಂಡೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಿರರ್ಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನಾ ಬದ್ಧ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹಿಂದೂ ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಸುವಾಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೇದಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶಿಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಅವರು ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಅವರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಆಗ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಆದರೂ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಇವರು ಮೊದಲು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ.
ಆಚಾರ್ಯ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಾಗರಿಕ ಜೋನಾಸ್ ಮಾಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯೇ ಇವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಲೆ : ಡಾ. ಸರೋಜ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಮನೆ ಈಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತರಗತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ. ಸರೋಜ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 5,000 ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವಿದೇಶಿಯರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಇದೀಗ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈಗ ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ವಿದೇಶಿಗರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು : ಈ ಕುರಿತು ಡಾ. ಸರೋಜ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಆಚಾರ್ಯ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ : ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಧೋತಿ, ಕುರ್ತಾ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗಂಧದ ತಿಲಕವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕಾಶಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ : ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರೆಯುವುದು, ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರವೀಣನಾದಾಗ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಹಣ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉಡುಗೊರೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿತ ನಂತರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು 100 ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಈ ಭಾಷೆ ಹರಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಈ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಪಾವತಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಶಿಷ್ಯರು : ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಸುವಂತೆಯೇ, ಶಿಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಮ್ಮ 12 ವಿದೇಶಿ ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಪಾವತಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
