ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ: ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾದ 37 ಮಂದಿ ನಕ್ಸಲರು

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ದಂತೇವಾಡದಲ್ಲಿ 37 ನಕ್ಸಲರು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಹಾದಿ ತೊರೆದು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

The surrendered Naxalites at the DRG office in Dantewada
ದಂತೇವಾಡದ ಡಿಆರ್‌ಜಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರು ಶರಣಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 30, 2025 at 7:49 PM IST

ದಂತೇವಾಡ(ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ): ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಸರ್ಕಾರದ 'ಲೋನ್ ವರತು' (ನಿಮ್ಮೆ ಮನೆಗೆ/ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿ- ಘರ್ ವಾಪ್ಸಿ) ಅಭಿಯಾನವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ದಂತೇವಾಡದಲ್ಲಿ 37 ನಕ್ಸಲರು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲರಲ್ಲಿ 27 ಜನರ ತಲೆಗೆ 65 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಗೌರವ್ ರೈ ಮತ್ತು ಎಎಸ್ಪಿ ರಾಮಕುಮಾರ್ ಬರ್ಮನ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರು ಇಲ್ಲಿನ ಡಿಆರ್‌ಜಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರಲ್ಲಿ ಕುಮ್ಲಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅನಿತಾ ಮಾಂಡವಿ ಎಂಬವರ ಮೇಲೆ 8 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಗೀತಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಡ್ಕಮ್ ಅವರ ಮೇಲೂ 8 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಗೌರವ್ ರೈ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲರಿಗೆ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 50,000 ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

''ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಸ್ತಾರ್‌ನ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಯುವಕರನ್ನು ನಕ್ಸಲ್ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನಕ್ಸಲರು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು'' ಎಂದರು.

ನವೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಬಸ್ತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ನಕ್ಸಲರು ಶರಣಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಝಿರಾಮ್ ದಾಳಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಚೈತು ದಾದಾ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದರು. ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದ ನಕ್ಸಲ್ ದಂಪತಿ ಖೈರಾಗರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ 28 ನಕ್ಸಲರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪುನರ್ವಸತಿಯಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ (ಪುನಾ ಮಾರ್ಗೆಮ್) ನೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ವಿಶೇಷ ವಲಯ ಸಮಿತಿಯ (DSZC) ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

