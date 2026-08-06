ಕೇವಲ 0.8 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಹುದ್ದೆ ತಪ್ಪಿದರೂ, 12 ಬಾರಿ ವಿಫಲರಾದರೂ ಅಚಲ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ AES ಸಾಧಿಸಿದ ವಡ್ಲಮಣಿ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ!
ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ: ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಇದ್ದರೆ, ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಡ್ಡಮಣಿ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ.
Published : August 6, 2026 at 11:47 AM IST
ಕಾಮಾರೆಡ್ಡಿ, ತೆಲಂಗಾಣ: ಇಂದಿನ ಯುವಜನರು ಒಂದೋ - ಎರಡೋ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ… 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರದಿದ್ದರೂ ಅಚಲ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್-1 ಬರೆದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ AES (ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್) ಹುದ್ದೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಕಾಮಾರೆಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿ ವಡ್ಲಮಣಿ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರರು ಸಿದ್ದಿಪೇಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕಾಲೋನಿಯ ಜಯಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಡಾ. ವಿ.ವಿ. ರಾವ್ ದಂಪತಿಗಳ ಹಿರಿಯ ಮಗ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮುಗಿಸಿ 2011ರಲ್ಲಿ ವರಂಗಲ್ನ ಕೆಐಟಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪೂರೈಸಿದರು. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಸಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರ ತಾತ, ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ವೈದ್ಯರು. ಆದರೆ, ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರರಿಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆಯುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ತಂದೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಆರು ಬಾರಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಬರೆದರು: 2011ರಿಂದ 2020ರವರೆಗೆ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರರು ಆರು ಬಾರಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದರು. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ, ಮೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ವಿಫಲರಾದರು. 2011ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್-1 ಬರೆದು 75ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ, ಕೇವಲ 0.8 ಅಂಕಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹುದ್ದೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಅಮೂಲ್ಯರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಗ್ರೂಪ್-1 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಂದಾಗ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರೆದರು. 2025ರ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ AES ಹುದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಇದ್ದರೆ..!?: “ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರವಣಿಗೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದವರ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು” ಅಂತಾರೆ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ .