ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ: ಫಲಿಸಿದ ತಂದೆಯ 'ತ್ಯಾಗ'
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಕೋಟಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾದರೂ, ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 14, 2026 at 8:13 PM IST
ಕೋಟಾ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲು ಕೋಟಾಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಪೈಕಿ ಕಡುಬಡತನದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡುವ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗುವತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರರೂ ಆಯ್ಕೆ: ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉದಾಹರಣೆ ಬಿಹಾರದ ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇವರ ತಂದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗದ ಕಾರಣ, ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫರ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಅಂಡ್ ಆಜೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್ (VB-G RAM G) ಅಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಇಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಇವರ ಒಬ್ಬ ಮಗ ದೆಹಲಿಯ ಛತ್ತರ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ-ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (AIIMS-CAPFIMS) ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಬಿಐಟಿ ಮೆಸ್ತ್ರಾದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪದವಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಾದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ನೀಟ್-ಯುಜಿ ತೇರ್ಗಡೆ: ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೋನು ರಾಜ್, ತಾವು ಮೂವರು ಸಹೋದರರು. ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಮೋನು ರಾಜ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಪವನ್ ರಾಜ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನು ತಾನು 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಕೋಟಾಗೆ ಬಂದು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರೆ, ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಮೋನು ರಾಜ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಿರಾಮ ಪಡೆದು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲು ಕೋಟಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 60ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು.
ಸೋನು ಅವರು 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 95 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 88 ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದ ಅವರು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರರು ಛತ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದೆ.
ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಓದು: ಗಯಾ ಧಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಗೃಹಿಣಿ ರೇಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸೋನು ರಾಜ್, NEET-2026 ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 636 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹೋದರ ಮೋನು ರಾಜ್, ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 93 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಬಿಐಟಿ (ಬಿರ್ಲಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ) ಮೆಸ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರರು ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ತರಬೇತಿ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಮಗ ಮೋನು ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ತಂದೆ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ, ಆತನಿಗೆ ಮೊದಲು ಟೈಫಾಯಿಡ್ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕಾಮಾಲೆ (ಜಾಂಡೀಸ್) ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆತನ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಅಸಹಜವಾಗಿ ವೇಗವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೂ, ಮೋನು ಎದೆಗುಂದಲಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ. ಮೋನು 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 96 ಅಂಕ ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 84.5 ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ: ಗಯಾ ಧಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಗಳು ಸಾರ್ಥಕ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ತರಬೇತಿಯು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಮೋನು ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಓದಲು ಬಯಸಿದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಎರಡು ಜಮೀನು ತುಂಡುಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಧಾನ್ಯವು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮಗನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು, ಎರಡು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮೋನುವಿನ ಕೋಟಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನಮಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಸರದಿ ನಮ್ಮದು" ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
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