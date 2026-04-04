ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಐಎನ್ಎಸ್ ತಾರಗಿರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ನೌಕಾ ಡಾಕ್‌ಯಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಐಎನ್ಎಸ್ ತಾರಗಿರಿ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು.

ಐಎನ್ಎಸ್ ತಾರಗಿರಿ ಯುದ್ಧನೌಕೆ (PIP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 4, 2026 at 8:03 AM IST

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ: ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಫ್ರಿಗೇಟ್ ಐಎನ್ಎಸ್ ತಾರಗಿರಿ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ.

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ನೌಕಾ ಡಾಕ್‌ಯಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಅನಿಲ್ ಚೌಹಾಣ್, ನೌಕಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ (ಸಿಎನ್‌ಎಸ್) ಅಡ್ಮಿರಲ್ ದಿನೇಶ್ ಕೆ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.

ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 17ಎ ನೀಲಗಿರಿ-ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಫ್ರಿಗೇಟ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐಎನ್ಎಸ್ ತಾರಗಿರಿ ನೌಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಮಜಗಾವ್ ಡಾಕ್ ಶಿಪ್‌ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MDL) ಈ ನೌಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ದೇಶೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಯುದ್ಧನೌಕೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 75ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಇದ್ದು, 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು MSME ಗಳು ಸಾಥ್ ನೀಡಿವೆ.

ಶತ್ರುಗಳ ರಾಡಾರ್​ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸುವ ಅಸ್ತ್ರ: 149 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 17.8 ಮೀಟರ್ ಅಗಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ 6,670 ಟನ್ ತೂಕದ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿತ ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ (CODOG) ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾತ್ತದೆ. ಇದು 28 ನಾಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ, ದೀರ್ಘ-ಸಹಿಷ್ಣು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ರಹಸ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಫ್ರಿಗೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ರಾಡಾರ್ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶತ್ರು ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪತ್ತೆಯಾಗದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯು ಸೂಪರ್‌ಸಾನಿಕ್ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಚಿಮ್ಮುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ವಿರೋಧಿ ಯುದ್ಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಐಎನ್ಎಸ್ ತಾರಗಿರಿಯ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಭಾರತದ ನೌಕಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಲಕ್ಕಾ ಜಲಸಂಧಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕಾಪಡೆಯ ನಿರಂತರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.

ಈ ಹಡಗು ಅತಿ ವೇಗದ ಸಾಗಣೆಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು, ತನ್ನದೇ ಆದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ರಾಡಾರ್, ಸೋನಾರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನೌಕಾ ಶಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ 95 ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬಲವಾದ ನೌಕಾಪಡೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೌಕಾಪಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಈ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏರುತ್ತಿರುವ ತೈಲ ಬೆಲೆ: ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಲು 7 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆಗ್ರಹ!​

