ರೈತನಾದ ಮಾಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ: ತಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ!
ಮಾಜಿ ವಿಜ್ಣಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ ರಚಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 3, 2025 at 1:38 PM IST
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಎಐ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ಆಕರ್ಷಕ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಬಹುಪಾಲು ಜನ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದ ಮಾಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಮರದ ತಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ಹೆಸರು ಬಿ. ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್. ಮಾಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಇವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿವಾಹ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿತ್ತು.
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು, ನೋಡುಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸದ್ಯ ತಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಡ್ ರಚಿಸಿ, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತಾಳೆ ಎಲೆ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಜಯ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ: "ತಾಜಾ ಹಸಿರು ತಾಳೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಕುದಿಸಿ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಹಾನಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಎಲೆಗಳು ಹರಿದು ಹೋಗದಂತೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸ್ಟೈಲಸ್ ಬಳಸಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷರಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ನಾನು ಕಪ್ಪು ಇದ್ದಿಲು ಪುಡಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹೀಗೆ ವಿವಾಹದ ಮಾಹಿತಿ, ಪದ್ಯಗಳು, ಆಹ್ವಾನಿತರ ಹೆಸರುಗಳು, ವಧು - ವರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ವಿವಾಹ ಔತಣಕೂಟ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಾಳೆಗರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಜಯ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.
"ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವೆ. ನಾವು ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ರೈತನಾಗಿ ಬದಲಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿ: ಎಂಟೆಕ್ ಪದವೀಧರರಾಗಿರುವ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (IISc) ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಸ್ಸಿ ಕಂಪೂರ್ಸ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಇವರ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಳೆಗರಿಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಯೋಗವು ಅವರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕುತೂಹಲ, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಕುರಿತ ಕಾಳಜಿಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಮುಕ್ತ ಕರಾವಳಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ: ಯುವ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಯಿಂದ 300 ಕಿ.ಮೀ ಹಸಿರು ನಡಿಗೆ