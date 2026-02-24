ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಕ್ಕಿದ್ದ ಯುವತಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಾಪ್ ಸೋನಾಲಿ ಸೋನಿ; ಕರುಣೆ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಅಮರ ಕಾವ್ಯವಿದು!
ಸ್ವರಗಳ ಮಧುರ ಲಯದಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ - ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಕರುಣಾಮಯಿ – ಇದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಾಪ್ ಸೋನಾಲಿ ಸೋನಿ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ
Published : February 24, 2026 at 8:10 AM IST
ಇಂದೋರ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ರಂದು ಪಲಾಸಿಯಾ ಚೌರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏರ್ ಹಾಸ್ಟೆಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೈಕ್ವೊಂದರ ಭೀಕರ ಢಿಕ್ಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತದ ಮಡುಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಜನರು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಾ, ಸಹಾಯದ ಬದಲು ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಬೆಳಕು ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆರಕ್ಷಕಿ ಸೋನಾಲಿ ಸೋನಿ ಮತ್ತು ಸೂಬೇದಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯ ಜ್ವಾಲೆ ಉರಿಯಿತು. ಜನರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಅವರು ಧಾವಿಸಿ, ಗಾಯಾಳು ಯುವತಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎತ್ತಿ, ತಕ್ಷಣ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಡಿದು ಗೀತಾ ಭವನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು.
ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯ ಕಪ್ಪು ಮೋಡವೇ ಆವರಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೂ ಕೂಡಾ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅತ್ತ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ಉಸಿರು ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದೇ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೂ ಪ್ರಾಣದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು.
ಆದರೂ ಸೋನಾಲಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಟೋ ಹಿಡಿದು, ಅವಸರದಿಂದ ಮಹಾರಾಜ ಯಶವಂತರಾವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ತಂಡವು ತಕ್ಷಣವೇ ಯುವತಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿತು.
ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದ್ದ ಯುವತಿ ಏರ್ ಹಾಸ್ಟೆಸ್ ಆಗಲು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು, ಖಜುರಾಹೋದ ಒಂದು ಎನ್ಜಿಒದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ತಂದೆ - ತಾಯಿಗಳಿಲ್ಲದ ಆಕೆಗೆ ಸೋನಾಲಿ ಅವರು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೇ , ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಕೆಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು.
ಯಾರು ಈ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಾಪ್: ಸೋನಾಲಿ ಸೋನಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಾಪ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು. ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಡುಗಳ ಸುಂದರ ಸಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜನರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಿಸಿ ರಾಹ್ ಪರ್... ಸಿಗ್ನಲ್ ತೋಡ್ಕರ್ ಚಲ್ ನಾ ದೇನಾ ಎಂಬ ಹಾಡು ಅವರ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತವೇ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೋನಾಲಿ- ಸುಬೇದಾರ್ ಮಾನವೀಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆಯ ಮಹಾಪೂರ: ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸೋನಾಲಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಮಾನವೀಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು, ನಾಯಕರು ಮೆಚ್ಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾ ಭವನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಾಳು ರೋಗಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಬಾರದು ಎಂಬ ನೋಟಿಸ್ ಹಾಕುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋನಾಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗೀತಾ ಭವನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ದಾಖಲಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು, ಸಂಗೀತವು ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಜನರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸೋನಾಲಿ ಸೋನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗೀತಾ ಭವನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಎಂಗೆ ದೂರು: ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಸೋನಾಲಿ ಮತ್ತು ಸುಬೇದಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಗಾಯಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುಮಾನ್ ಘೋಷಿಸಿದ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್: ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಸೋನಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅವರು ತಲಾ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು: ಗೀತಾ ಭವನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಸಿಎಂಎಚ್ಒ) ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗೊಂಡ ರೋಗಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
