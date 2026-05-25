ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾಲಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್!
ನೀರಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿದೆ.
Published : May 25, 2026 at 3:44 PM IST
ಇಂದೋರ್(ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ): ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಮುಂಬೈ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಂದೋರ್ ಈಗ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. "ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಟಿ" ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ "ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ" ಎಂಬ ಬಹು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೀದಿಗಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ರಾಜು ಭಡೋರಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಸರಬರಾಜಾಗದ ನೀರು: ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಜನರ ತಾಳ್ಮೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ನಗರದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮಾಲ್ವಾ ಮಿಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ, ನಗರಸಭೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ತಮಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್: ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೂ ನೀರು ಪಡೆಯಲು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾನುವಾರ, ವಾರ್ಡ್ 75 ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ರಾಜು ಭಡೋರಿಯಾ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನೀರಿಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಅವರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯದಿದ್ದರೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ರಾಜು ಭಡೋರಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲಿನೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
"ನರ್ಮದಾ ನೀರನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ನಗರಸಭೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ ಆಶಿಶ್ ಪಾಠಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: