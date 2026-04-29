ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಗಂಡನ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ; ಸೋನಮ್ ರಘುವಂಶಿಗೆ ಜಾಮೀನು
ಮೃತ ರಾಜಾ ರಘುವಂಶಿ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ವಿಪಿನ್ ರಘುವಂಶಿ ಜಾಮೀನು ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸೋನಮ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
Published : April 29, 2026 at 10:53 AM IST
ಇಂದೋರ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಮೇಘಾಲಯ ಹನಿಮೂನ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ರಾಜಾ ರಘುವಂಶಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಸೋನಮ್ ರಘುವಂಶಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೃತ ರಾಜಾ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ವಿಪಿನ್ ರಘುವಂಶಿ ಜಾಮೀನು ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸೋನಮ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಜಾಮೀನು: ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೋನಮ್ ಅವರ ವಕೀಲರು ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದು, ಸೋನಮ್ ಅವರ ವಕೀಲರು ಮಂಡಿಸಿದ ವಾದಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜಾ ರಘುವಂಶಿ ಸಹೋದರ ವಿಪಿನ್ ರಘುವಂಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಘುವಂಶಿ ಕುಟುಂಬದ ಆಕ್ಷೇಪ: ಈ ಕುರಿತು ಸೋನಂ ಅವರ ಸಹೋದರ ಗೋವಿಂದ್ ರಘುವಂಶಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಸೋನಂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕರಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೋನಂ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಾಮೀನಿನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರಾಜಾ ರಘುವಂಶಿ ಸಹೋದರ ವಿಪಿನ್ ರಘುವಂಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2025ರ ಮೇ11ರಂದು ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋನಮ್ ಮತ್ತು ರಾಜಾ ವಿವಾಹ ನೇರವೇರಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮೇ 20 ರಂದು ಮೇಘಾಲಯಕ್ಕೆ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಮೇ 23 ರಂದು ಇಬ್ಬರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿ ಜೂನ್ 2 ರಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಅವರ ಕೊಳೆತ ಮೃತದೇಹವು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೋನಮ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಪೊಲೀಸರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟದ ನಂತರ, ಜೂನ್ 9ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಘಾಜಿಪುರದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಳಿ ಸೋನಮ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೋನಮ್ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಕೊಲೆಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಯಿತು. ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರ ರಾಜ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಕೆ ತನ್ನ ಪತಿ ರಾಜಾನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಳು. ಸೋನಮ್ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
