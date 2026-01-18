ಸ್ವಚ್ಛನಗರಿಯಲ್ಲೋರ್ವ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಭಿಕ್ಷುಕ: ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೇ ಬಡ್ಡಿ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಭೂಪ, ಮೂರು ಮನೆ, ಸ್ವಂತ ಕಾರು!
ದೇಶದ ಸ್ವಚ್ಛನಗರಿಯಲ್ಲೋರ್ವ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಭಿಕ್ಷುಕನಿದ್ದು, ಆತನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಬೆರಗಾಗಿಸಿದೆ.
Published : January 18, 2026 at 8:36 PM IST
ಇಂದೋರ್(ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಇತ್ತೀಚಿಗಷ್ಟೇ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಹಲವರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ದೇಶದ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಿ ಇಂದೋರ್, ಈಗ ಮಿಲೇನಿಯರ್ ಭಿಕ್ಷುಕನಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಈತ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯಿಂದಲೇ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಜ್ವಲಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದೋರ್ನ ಈ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಬಳಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ನಂತರ, ಅವನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಅನ್ನೋದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆತನ ಬಳಿ ಕಾರಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಓರ್ವ ಚಾಲಕನನ್ನು ಸಹ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭಿಕ್ಷುಕ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮೂರು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳು ಸಹ ಇವೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಭಿಕ್ಷುಕನ ರಕ್ಷಣೆ: ನಗರವನ್ನು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಿಕ್ಷುಕರ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ, ಭಿಕ್ಷುಕರ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಅಭಿಯಾನ ತಂಡವು ಇಂದೋರ್ನ ಸರಾಫಾದಿಂದ ಭಿಕ್ಷುಕನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿತು. ವಿಚಾರಣೆ ನಂತರ, ಸರಾಫಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಗಿಲಾಲ್ ಎಂಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ದಿನೇಶ್ ಮಿಶ್ರಾ, "ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ, ವಿಕಲಚೇತನನಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಕಾರ್ಟ್ನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸರಾಫಾ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು" ಎಂದರು.
ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮನೆಗಳಿರೋದು ಖಚಿತ: ಮಂಗಿಲಾಲ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 16 x 45 ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ, ಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ 600 ಚದರ್ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆ ಮತ್ತು ಆಳ್ವಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ 10 x 20 ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಒಂದು ಬಿಹೆಚ್ಕೆ ಮನೆ ಸೇರಿವೆ. ಇದನ್ನು ಅವರು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮೂಲಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲ: ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಪಡೆದಾಗ ಮಂಗಿಲಾಲ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಸರಾಫಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿಶ್ರಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಂಗಿಲಾಲ್ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಾಫಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಸರಾಫಾಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಚೌಪಟ್ಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಿಲಾಲ್ ಈ ಜನರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ 400 ರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಂಗಿಲಾಲ್, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚಾಲಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳಿಂದ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂದೋರ್ನ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವರು ಡಿಸೈರ್ ಕಾರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಅವರು ಚಾಲಕನನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ರಿಂದ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವು ಇನ್ನುಳಿದ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಿಕ್ಷುಕರು ಇಂದೋರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯನ್ನೂ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ತಂಡಗಳು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿವೆ.
ಈ ನಗರವು ಭಿಕ್ಷುಕ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ನಿರರ್ಗಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಹೇಗೆ ಭಿಕ್ಷುಕನಾದ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
ಭಿಕ್ಷುಕರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು. ಇಂದೋರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದೋರ್ನ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವವರನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ರಕ್ಷಿಸಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನವು 2024 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 2024 ರಲ್ಲಿ, ಆರಂಭಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 6,500 ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ 4,500 ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
1,600 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, 172 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 800 ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
