MBA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: ಕೊಲೆಗೈದ ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹದ ಮೇಲೆ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ!
ಎಂಬಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಶವ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
Published : February 16, 2026 at 9:11 PM IST
ಇಂದೋರ್(ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಎಂಬಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಶವ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಆರೋಪಿ ಪಿಯೂಷ್ ಧಮ್ನೋಟಿಯಾ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವ ವಿಷಯ ಕೇಳಿಯೇ ಪೊಲೀಸರೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರೋಪಿಯು ಆಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹದ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆರೋಪಿಯು ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೃತದೇಹದ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯು ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯು ಮೊದಲು ಯುವತಿಯನ್ನು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಎದೆಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಚಾಕು ಮುರಿದುಹೋಗಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಆರೋಪಿ ಮೃತದೇಹದ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಔಷಧ ಸೇವಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿ: ಘಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಆರೋಪಿಯು ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಔಷಧ ಸೇವಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಔಷಧವನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಔಷಧವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ, ಆರೋಪಿಯು ಎಂಬಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ್ದ, ಜಗಳದ ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಮೃತದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದ.
ಇಂದೋರ್ ಡಿಸಿಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಲಾಲ್ ಚಂದಾನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದ ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಪಿಯೂಷ್ ಧಮ್ನೋಟಿಯಾ ಮುಂಬೈಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ನಂತರ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೃತ ಯುವತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು, ಗೋವಾದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿ ಪಿಯೂಷ್ ಧಮ್ನೋಟಿಯಾ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಯುವತಿಯ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಯುವತಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಆತನಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದಳು. ಈ ವಿಷಯ ಚರ್ಚಿಸಲು ಆಕೆ ಪಿಯೂಷ್ ಧಮ್ನೋಟಿಯಾ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಆರೋಪಿಯು ಯುವತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಒಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ಮೃತದೇಹದ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿ, ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: