3 ಕೆಜಿ ತೂಗುವ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ 3,000; ನೂರ್ಜಹಾನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ವಿಶೇಷತೆ ಇದು!
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ನೂರ್ಜಹಾನ್ ಮಾವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇದರ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ.
Published : May 18, 2026 at 3:44 PM IST
ಇಂದೋರ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಹಣ್ಣಿನ ಮಹಾರಾಜ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ ಮಾವಿನ ಹಲವು ತಳಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಮಾವು ಎಂದರೆ ಅದು ನೂರ್ಜಹಾನ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಲು ಕಾರಣ ಇದರ ಒಂದು ಹಣ್ಣು 3 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿ ಪೀಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಸಾವಿರ ರೂ ಇದೆ.
ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಸಾಕು: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಅಲಿರಾಜ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕತ್ತಿವಾಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು, ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನೋಡುಗರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಣ್ಣಿನ ತಳಿ ಇದಾದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಳಿಯ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು 2 ರಿಂದ 5 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಇದ್ದರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಮನಸಾರೆ ತಿನ್ನಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಣ್ಣ, ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಕೂಡ ಅನೇಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಅಪರೂಪದ ಹಣ್ಣು ಈ ನೂರ್ಜಹಾನ್: ನೂರ್ಜಹಾನ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದರ ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿಗೆ 3,000 ರೂಗಳ ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದು ಅಪರೂಪ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಈ ತಳಿಯ ಹಣ್ಣಿನ ಮರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಲಾಭ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಿತ್ತಾವಡ ಪ್ರದೇಶವು ಸೂಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಳಿ ಮಾವನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಫ್ಘಾನ್ ಮೂಲದ ಹಣ್ಣು: ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೂರ್ಜಹಾನ್ ಹಣ್ಣು ಅಫ್ಘಾನ್ ಮೂಲದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಳಿಕ ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮಾಲ್ವಾದಲ್ಲಿ ಜಾಬುಹಾದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾವಿನ ಇತಿಹಾಸವು ಮಾಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮೊಘಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿಗೆ ರಾಜಮನೆತನದ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಝಬುವಾ-ಅಲಿರಾಜ್ಪುರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
60 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲಿರಾಜಪುರ ತಲುಪಿದ್ದ ಮಾವು: ಮಾವಿನ ತೋಟದ ರೈತ ಭರತ್ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಜಾಧವ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಅವರ ತಂದೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜಾಧವ್, ಸುಮಾರು 55 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಬನ್ಮಾ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನೂರ್ಜಹಾನ್ ಮಾವಿನ ಸಸಿಯನ್ನು ತಂದು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಸಿ ನಂತರ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದ ಗುರುತಾಯಿತು. ಅವರ ತಂದೆ ಕಸಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿಶೇಷ ಸಸಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಮರದ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ 14 ವಿಧದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು; ಈ ವಿಸ್ಮಯ ನೋಡಲು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ಜನಸಮೂಹ: ರೈತನ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಿದು!
ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ತಳಿಯ ಮಾವು ಬೆಳೆದ ರೈತ: 1 ಕೆಜಿ 10,000 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ!