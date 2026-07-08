ಇವರ ಬಳಿ ಬಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಟಾಪಟ್ ಪರಿಹಾರ: ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುಪಟ್ಟಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ; ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಣ್ಮಣಿ ಈ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಇಂದೋರ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಶಿವಂ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಳಿ ಬಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ - ಜನರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಇವರ ವಿಧಾನ ಇಂದೋರ್ ನಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
Published : July 8, 2026 at 5:18 PM IST
ಇಂದೋರ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಂ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಶೈಲಿ ಜನರೆದುರು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ವರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಜನಾನುರಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದೋರ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೇರವಾಗಿ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಯತ್ತ ಧಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಅವರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸಿ ಭೇಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಜನರ ಸಂದಣಿ: ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಸಮೂಹ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಜನರು ವಿವಿಧ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಕರೆದು ವಿಚಾರಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಓಡಾಟ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ - ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಂ ವರ್ಮಾ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಎಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸುವ ಕಲೆಕ್ಟರ್: ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ನೂಕುನುಗ್ಗಲುಗಳನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಜನರು ಐಎಎಸ್ ಶಿವಂ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಕಚೇರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರಣಾ ಕೊಠಡಿ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಡಿಸಿ ಅವರ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಕೊಠಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಸಮಾಧಾನದ ಭಾವನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಭಾಂಗಣದ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಜನರನ್ನು ಡಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ವೃದ್ಧರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಕೂರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಾಜರಿರುತ್ತಾರೆ. ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಡಿಸಿ ಕೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಸಿದ್ದರಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಮ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಶಿವಂ ವರ್ಮಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೊಂಡು ಸಮಯವನ್ನೂ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃದ್ಧರ - ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯದೇ ಉಳಿದಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಶಿವಂ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕಲೆಕ್ಟರ್: ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂದೋರ್ನ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿವಂ ವರ್ಮಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಕೇಡರ್ಗೆ ಸೇರಿದ 2013 ರ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವರು. ಐಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಭೋಪಾಲ್ನ ಮಾನ್ ಐಟಿಯಿಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪದವಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜಯತಿ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬರ್ವಾನಿಯ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದೋರ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೊದಲು, ಶಿವಂ ವರ್ಮಾ ಇಂದೋರ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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