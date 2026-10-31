ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ; ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಧೈರ್ಯ, ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : October 31, 2026 at 1:00 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಇಂದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅದಮ್ಯ ಧೈರ್ಯ, ಅಚಲ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ನಾಯಕತ್ವದ ಪ್ರತೀಕ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.
ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಲೋಕಸಭಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Sitting on your lap. Holding both your hands. Listening to your voice say these words. Repeating them after you. asato mā sadgamaya tamaso mā jyotirgamaya mṛtyormā amṛtaṃ gamaya OM Shanti, shanti, Shanti What a beautiful gift you gave me Dadi. What a gift. I never imagined.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 31, 2026
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಾಗಿರುವ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪುಣ್ಮತಿಥಿಯಂದು ಅವರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನುಡಿಯುವ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನೀವು ನನಗೆ ಎಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಉಡುಗೊರೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಖರ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಅಪಾರ ಧೈರ್ಯ, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ನಾಯಕತ್ವದ ಪ್ರತೀಕ. ಬಲಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀಡಿದ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ನೀವು ನಮಗೆ ನಿರಂತರ ಸ್ಪೂರ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ, ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಅಳಿಸಲಾಗದ ನೆನಪು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರುವ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀವೆಂತಹ ಅದ್ಬುತ ಮಹಿಳೆ. ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಮುಕ್ತ, ಸಾಗರದಷ್ಟು ಆಳ, ಭೂಮಿಯಷ್ಟು ಸ್ಥಿರತೆ, ಬೆಂಕಿಯಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಅವರ ನೆನೆದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1984ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಹತ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಮೆ ಅವರಿಗಿದೆ. ಇಂದಿರಾ 1917ರ ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರು.
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