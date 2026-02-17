ETV Bharat / bharat

ಅಮೆರಿಕ- ಭಾರತ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ; ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್

ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಏಕತೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟಿಯಾರ್- ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್ ((@USAmbIndia/X via PTI Photo)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 17, 2026 at 11:38 AM IST

2 Min Read
ಚಂಡೀಗಢ: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಭಾರತದ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಮಾಂಡ್‌ನ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಜೆ ಪಾಪರೊ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭದ್ರತಾ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಕುರಿತು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟಿಯಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್​, ಅಮೆರಿಕ- ಭಾರತ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಂಡೋ- ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ ಎಂದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ​ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಮಾಂಡ್​, ಭಾರತದ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಸರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್​, ಅಮೆರಿಕದ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಮಾಂಡ್‌ನ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಜೆ ಪಾಪರೊ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಮಾಂಡ್​​ನ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹರಿಯಾಣದ ಪಂಚಕುಲದಲ್ಲಿನ ಚಂಡಿ ಮಂದಿರ್​ನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಮಾಂಡ್​ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸನ್ನದ್ಧತೆ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಂಪರೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್‌ನ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಕುರಿತು ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಗೋರ್​​, ನಮ್ಮ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ ಸುರಕ್ಷಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ-ಭಾರತದ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟಿಯಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆಡ್ಮಿರಲ್ ಪಾಪರೋ, ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಏಕತೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಮಾಂಡರ್, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ- ಭಾರತ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

