'ಬೂಕರ್' ಲಾಂಗ್ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಇಂಡೋ - ಕೆನಡಿಯನ್ ಲೇಖಕಿ ಪದ್ಮಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ರ ಅನುವಾದಿತ ಕಾದಂಬರಿ
ಇಂಡೋ - ಕೆನಡಿಯನ್ ಲೇಖಕಿ ಪದ್ಮಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ಅನುವಾದಿತ ಕೃತಿಯು ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಲಾಂಗ್ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
Published : February 25, 2026 at 11:08 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಕೆನಡಾ ಲೇಖಕಿ ಪದ್ಮಾ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಅವರು 2026ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಯ ಲಾಂಗ್ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಲೇಖಕಿ ಅನಾ ಪೌಲಾ ಮಾಯಾ ಅವರ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಕಾದಂಬರಿ ‘On Earth As It Is Beneath’ ಅನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ಸಂದಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕಟು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯು ವಿಶ್ವದ 13 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. 50,000 ಪೌಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಅನುವಾದಕರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ, 2025ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಲೇಖಕಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವರ 'ಹೃದಯ ದೀಪ' ಕಥಾಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುವಾದಕಿ ದೀಪಾ ಬಸ್ತಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾದಂಬರಿ: "ಅಧಿಕಾರ, ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತಾದ ಈ ಕಾದಂಬರಿ, ಓದುಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಂಡಳಿಯು ಅರ್ಕಾನ್ಸಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಬರವಣಿಗೆಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರುವ 58 ವರ್ಷದ ಪದ್ಮಾ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಅವರ ಅನುವಾದಿತ ಕೃತಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ.
ಅರ್ಕಾನ್ಸಾಸ್-ಫಯೆಟ್ಟೆವಿಲ್ಲೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿರುವ 58 ವರ್ಷದ ಪದ್ಮಾ ಅವರು, ಒಬ್ಬ ನಿಪುಣ ನಾಟಕಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಲೇಖಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು 8 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನುವಾದಿತ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಲೇಖಕಿ ನತಾಶಾ ಬ್ರೌನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಕೃತಿಗಳು: ಶಿಡಾ ಬಾಜಿಯರ್ ಅವರ 'The Nights Are Quiet in Tehran', ಡೇನಿಯಲ್ ಕೆಹ್ಲ್ಮನ್ ಅವರ 'The Director', ಮತ್ತು ಒಲ್ಗಾ ರಾವ್ನ್ ಅವರ 'The Wax Child' ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 13 ಕೃತಿಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 31 ರೊಳಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆರು ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃತಿಗೂ 5,000 ಪೌಂಡ್ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ವಿಜೇತರ ಹೆಸರನ್ನು ಮೇ 19 ರಂದು ಲಂಡನ್ನ ಟೇಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನವಾದ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅನುವಾದಗೊಂಡ 'ಹೃದಯ ದೀಪ' ಪುಸ್ತಕವು ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡು ಬ್ರಿಟನ್ ಅಥವಾ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾದಂಬರಿ ಅಥವಾ ಕಥಾಸಂಕಲನಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: