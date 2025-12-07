ಇಂಡಿಗೋ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಇಂದು 650 ವಿಮಾನ ರದ್ದು, ಡಿ.10ರೊಳಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಂದು ಕೊಂಚ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತು 650 ವಿಮಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ರದ್ದಾಗಿವೆ. 1,650 ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ಕಂಡಿವೆ.
Published : December 7, 2025 at 5:01 PM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಕೊಂಚ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ 6 ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ 2300 ವಿಮಾನಗಳ ಪೈಕಿ 650 ಮಾತ್ರ ರದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇಂದು ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುಧಾರಣೆ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅವಧಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರೊಳಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಹಬದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ರನ್ವೇಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾನಗಳು: ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆಂದರೆ, ಶನಿವಾರ ದೇಶದ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಮಾನಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿವೆ. ಒಂದೇ ದಿನ ಶೇಕಡಾ 20.7ರಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಶನಿವಾರ 800 ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, 1,500 ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ಕಂಡಿದ್ದವು.
ಕಳೆದ 6 ದಿನಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತೀವ್ರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೂರಾರು ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಳಂಬ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಾವು, ಮದುವೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪರದಾಡಿದ್ದರು.
"ಕಳೆದ 6 ದಿನಗಳ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅಡಚಣೆಗಳ ನಂತರ, ಇಂಡಿಗೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸುಧಾರಣೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ನಾವು 1,650 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಶನಿವಾರ 1,500 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟಕ್ಕಿಂತ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಇಂಡಿಗೋ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ತನ್ನ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ: ರದ್ದಾದ ವಿಮಾನಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಲಗೇಜ್ ಕೂಡ ಮರಳಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆಯೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ಸುಮಾರು 1,600 ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ಇದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಸಿಎ ರೂಪಿಸಿದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಾದ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅವಧಿಯ ಎರಡನೇ ಹಂತವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ನಂತರ, ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉದ್ಭವಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಇಂಡಿಗೋ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: