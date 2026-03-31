ಹೊಸ ಸಿಇಒ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಇಂಡಿಗೋ: ಯಾರಿವರು ವಿಲಿಯಂ ವಾಲ್ಷ್​?

ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಾಜಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏರ್ವೇಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಲಿಯಂ ವಾಲ್ಷ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಇಒ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ.

IndiGo names former British Airways chief William Walsh as CEO
ಹೊಸ ಸಿಇಒ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಇಂಡಿಗೋ (ANI)
By ANI

Published : March 31, 2026 at 6:31 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಟರ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ​​ಲಿಮಿಟೆಡ್ - ಇಂಡಿಗೋ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಮಂಗಳವಾರ ಪೀಟರ್ ಎಲ್ಬರ್ಸ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಲಿಯಂ ವಾಲ್ಷ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿಮಾನ ರದ್ದತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್​​​ ಲೈನ್ಸ್​ಗೆ ಅದರ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದ ಎಲ್ಬರ್ಸ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಂದ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ವಾಲ್ಷ್​ ಅವರ ನೇಮಕವಾಗಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ನೂರಾರು ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.

ವಿಲಿಯಂ ವಾಲ್ಷ್ ಪ್ರಸ್ತುತ IATA ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಘದ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏರ್​ ವೇಸ್​ ಮತ್ತು IAG ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಘದ ಹಿಂದಿನ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏರ್ ಲಿಂಗಸ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏರ್ವೇಸ್, ಐಬೇರಿಯಾ, ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ವೂಲಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಇಂಡಿಗೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ವಾಲ್ಷ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇಂಡಿಗೋದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಮೆಹ್ತಾ, ವಿಲ್ಲೀ ಇಂಡಿಗೋದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತಸವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಸಾಧಾರಣ ಜಾಗತಿಕ ವಾಯುಯಾನ ನಾಯಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಭವವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಯುಯಾನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ನೇಮಕಾತಿಯು ಇಂಡಿಗೋಗೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಹೊಸ ಮನ್ವಂತರಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲು ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ: ಇಂಡಿಗೋದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಭಾಟಿಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾವು ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹೊಸ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಇಂಡಿಗೋಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರತಿಮ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಬಲವಾದ ಗ್ರಾಹಕ-ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಳವಾದ ಉದ್ಯಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ-ಚಾಲಿತ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಜನೆ ನಮಗೆ ಲಾಭ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಲ್ಷ್ ಅವರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವಾಯುಯಾನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ವಿಲೀನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಾಲ್ಷ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ; ವಾಲ್ಷ್​ ಪೈಲಟ್, ಸಿಒಒ ಮತ್ತು ನಂತರ ಏರ್ ಲಿಂಗಸ್‌ನ ಸಿಇಒ (2000-2005); ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏರ್‌ವೇಸ್‌ನ ಸಿಇಒ (2005-2011); ಐಎಜಿಯ ಸಿಇಒ (2011-2020) ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಐಎಟಿಎಯ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಾಲ್ಷ್​: ತಮ್ಮ ನೇಮಕಾತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಾಲ್ಷ್, ಇಂಡಿಗೋವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ, ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದು ಕಾಣುವುದು ಅದರ ಜನರು, ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ, ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ. ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೋ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಖುಷಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಮೇ 1 ರಿಂದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತಾ?; ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ?

ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್​ಲೈನ್ಸ್​​ ಸಿಇಒ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೀಟರ್ ಎಲ್ಬರ್ಸ್ ರಾಜೀನಾಮೆ: ರಾಹುಲ್ ಭಾಟಿಯಾ ಮಧ್ಯಂತರ CEO ಆಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ

