20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಿದ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇದ್ದ ವಿಮಾನ! ಸುರಕ್ಷಿತ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್
ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನವು ಇಳಿಯಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದ ಕಾರಣ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿತು.
Published : July 30, 2026 at 1:50 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಹೊತ್ತು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನವು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ (ಶಂಷಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ) ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಇಳಿಯಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದ ಕಾರಣ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೇ ಸುತ್ತು ಹಾಕಿತು. ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುತ್ತಾಡಿದ ವಿಮಾನವು ಬಳಿಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಯಿತು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 229 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ (6E717) ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಶಂಷಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಇಳಿಯಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದ ಪರಿಣಾಮ ಪೈಲಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಮಾನವು ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸುತ್ತು ಹಾಕಿತು. ನಂತರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ರಾತ್ರಿ 8:35ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಂದು ಸಂಜೆ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಟಿಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಟರಾಜನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ, ಸಂಘಟನಾ ಸೃಜನ್ ಅಭಿಯಾನದ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಸಂಘಟನಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂರು ದಿನದ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಇತರೆ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಮೂರು ದಿನದ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 11.56 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾದ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ತಜ್ಞರ ತಂಡವನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
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