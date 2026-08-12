ETV Bharat / bharat

ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದ ಎಂಜಿನ್ ವೈಫಲ್ಯ: ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್

ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆ ನಡುವೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

indigo-flight-from-kolkata-lands-in-chennai-with-heavy-security-due-to-engine-failure
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (AFP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2026 at 1:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದ ಎಡಭಾಗದ ಎಂಜಿನ್ ವೈಫಲ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಘಟನೆ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೂ ವಿಮಾನವು ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆ ನಡುವೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಯಿತು.

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 224 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಐದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 229 ಜನರಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಮಾನವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಚೆನ್ನೈ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 11:30ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ವಿಮಾನವು ರಾತ್ರಿ 11.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಿಮಾನದ ಎಡಭಾಗದ ಎಂಜಿನ್​​ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ತೈಲ ಸೋರಿಕೆಯೂ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಮಾನವನ್ನು ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಪೈಲಟ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ನಂತರ, ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರನ್‌ವೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಮಾನವು ರನ್‌ವೇ 25ರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 11:37ಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ವಿಮಾನವು ಇಳಿಯದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿತ್ತು.

ಬಳಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ತಂಡವು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿತು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ, ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಮಾನವು ತಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತೆ ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ವಿಮಾನವನ್ನು ಏಪ್ರನ್‌ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಘಟನೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡುಬಂತು. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಡಿಜಿಸಿಎ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

''ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ 6E-723 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಡ ಎಂಜಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 11:29ಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಏರ್​​ಪೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಏರ್​​ಪೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​​ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಮಾನವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರನ್‌ವೇ 25ರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 11:37ಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸದ್ಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ'' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ದುಬೈನಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದ ಸರಕು ಹೋಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತ್‌ನ ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ: ಮುಂಬೈನ ಕುರ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಭೂ ಕುಸಿತ; ಇಬ್ಬರು ಸಾವು

TAGGED:

KOLKATA TO CHENNAI FLIGHT
CHENNAI AIRPORT
FLIGHT ENGINE FAILURE
ಚೆನ್ನೈ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ
INDIGO AIRLINES FLIGHT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.