ಇಂಡಿಗೋ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ₹22.2 ಕೋಟಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಡಿಜಿಸಿಎ; ಸಿಇಒ ಎಲ್ಬರ್ಸ್‌ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿರುವ ಡಿಜಿಸಿಎ, ಇಂಡಿಗೋಗೆ ದಂಡದ ಜತೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ
ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ (AFP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 18, 2026 at 9:07 AM IST

ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿನ ಭಾರೀ ಅಡಚಣೆಗಾಗಿ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಸಿಎ)ವು 22.20 ಕೋಟಿ ರೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುವಂತೆಯೂ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ, ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಸಮರ್ಪಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಸಿಇಒ ಪೀಟರ್ ಎಲ್ಬರ್ಸ್ ಮತ್ತಿತರ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ಮತ್ತು 5ರ ನಡುವೆ 2,507 ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 1,852 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಡಿಜಿಸಿಎ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಸಿಎ ಮಾಡಿದೆ. ಅಸಮರ್ಪಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಬೆಂಬಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೊರತೆಗಳು ವಿಮಾನಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಸಿಎ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋದ ನಿರ್ವಹಣಾ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ದೂಷಿಸಿದೆ.

ಡಿಜಿಸಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿ ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಮಿತಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.

ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಇಂಡಿಗೋ: ಇಂಡಿಗೋ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಡಿಜಿಸಿಎ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಬದ್ಧ. ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮಯೋಚಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಗೋ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೂರಾರು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಗೋ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಹೊಸ ವಿಮಾನ ಸುಂಕದ ಸಮಯ ಮಿತಿ (ಎಫ್‌ಡಿಟಿಎಲ್) ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಇಂಡಿಗೋಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 10ರ ವರೆಗೆ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಪೈಲಟ್‌ಗಳ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು ಇಂಡಿಗೋ: ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು 2,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಏರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೈಲಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ವಿವಿಧ ಭತ್ಯೆಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂದರೆ, ದೇಶೀಯ ಲೇಓವರ್, ಡೆಡ್‌ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ 25 ರೂ.ಗಳಿಂದ 2,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಟೈಲ್ ಸ್ವಾಪ್ ಭತ್ಯೆಗೂ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದವು.

