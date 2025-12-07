ETV Bharat / bharat

6ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಇಂಡಿಗೋ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಮೊನ್ನೆ 1600, ನಿನ್ನೆ 800 ವಿಮಾನ ರದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡ ರಚನೆ

ಇಂಡಿಗೋದ ನಿತ್ಯ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ 2,300 ವಿಮಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಶುಕ್ರವಾರ 1,600 ರದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ಶನಿವಾರ ಕೊಂಚ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದ್ದು 800 ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದವು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 7, 2025 at 3:35 PM IST

ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ದೈತ್ಯ ಇಂಡಿಗೋ ಕಂಪನಿಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು 6ನೇ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಸು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಶನಿವಾರ ತನ್ನ ನಿತ್ಯದ 2,300 ವಿಮಾನಗಳ ಪೈಕಿ 800 ಮಾತ್ರ ರದ್ದಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ದಿನ 1,600 ವಿಮಾನಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದವು.

ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅಡಚಣೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪೈಲಟ್​ಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನೇಮಕಾತಿ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

ಮೊನ್ನೆ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು 1,600 ವಿಮಾನ: ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾವಿರ ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ 2,300 ವಿಮಾನಗಳ ಪೈಕಿ 1,600 ರದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿತ್ತು.

ಇಂದೂ (ಭಾನುವಾರ) ಕೂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 112 ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 109 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ 1,500 ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ಕಂಡಿವೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಇಂಡಿಗೋ ಸಿಇಒಗೆ ನೋಟಿಸ್​: ಇಂಡಿಗೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ಪೀಟರ್ ಎಲ್ಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಒಒ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟೆಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೋರ್ಕ್ವೆರಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಡಿಜಿಸಿಎ ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾದ ಬಗ್ಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಡಿಜಿಸಿಎ ರೂಪಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ, ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್​ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಜಿಸಿಎ) ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಇಂಡಿಗೋ ಸಿಇಒ ವಜಾ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡ ರಚನೆ: ಇಂಡಿಗೋದ ಮೂಲ ಕಂಪನಿಯಾದ ಇಂಟರ್‌ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್‌ನ ಮಂಡಳಿಯು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಗೋ ಭಾನುವಾರ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು, ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಸುಧಾರಣೆ: ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆ (ಶನಿವಾರ) 800 ವಿಮಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ರದ್ದಾಗಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರ 700 ವಿಮಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್, ಸಿಸ್ಟಂ ಮತ್ತು ರೋಸ್ಟರ್‌ ಪದ್ಧತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ದಿನೇ ದಿನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಯತ್ನ ಸಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಇಂಡಿಗೋ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

